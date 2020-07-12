Экономика

ВедомостиВедомостиРаботающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Максимальная прибавка составит 279 руб. Перерасчет пенсий работающим пенсионерам зависит от размера их зарплаты.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газета11 июля в 21:40

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С 1 августа работающим пенсионерам увеличат выплаты

RuNews24.ru06:27

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку

АБН04:42

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газета11 июля в 21:40

Стало известно, кому пересчитают пенсии с 1 августа

Парламентская газета13 июля в 09:34

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ФАН12 июля в 05:58

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

РИА Новости12 июля в 03:56

Кому повысят пенсии с 1 августа?

Рамблервчера в 05:07
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