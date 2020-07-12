Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Максимальная прибавка составит 279 руб. Перерасчет пенсий работающим пенсионерам зависит от размера их зарплаты.

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

Общество Юридическая компания обвинила Google в слежке за пользователями Представители юридической компании, к которой за помощью обратились люди, указали, что Google следил за своими пользователями при помощи браузера Chrome. 9

Общество Названы отличия современных школьников от советских Российские специалисты провели большое исследование на тему отличия российских школьников от советских. 33

Гаджеты Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday. 31

Политика Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера. 1

Происшествия Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. 39

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19 Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19. 102

Общество Фургал сообщил правозащитникам о давлении перед отправкой в изолятор От арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требовали уйти с поста перед тем, как поместили в следственный изолятор (СИЗО).

Политика Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2» Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга. 354

Космос Рогозин назвал космические корабли США гламурными версиями «Союзов» Новые космические корабли США компаний SpaceX или Boeing являются более просторной и гламурной версией российских кораблей «Союз», — заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. 845