Экономика
ВедомостиРаботающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии
В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Максимальная прибавка составит 279 руб. Перерасчет пенсий работающим пенсионерам зависит от размера их зарплаты.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
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