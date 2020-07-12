Экономика

ВедомостиВедомостиРаботающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Максимальная прибавка составит 279 руб. Перерасчет пенсий работающим пенсионерам зависит от размера их зарплаты.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газета11 июля в 21:40

Подробнее о событии

С 1 августа работающим пенсионерам увеличат выплаты

RuNews24.ru06:27

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку

АБН04:42

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газета11 июля в 21:40

Стало известно, кому пересчитают пенсии с 1 августа

Парламентская газета13 июля в 09:34

Бессараб рассказала о дополнительных выплатах работающим пенсионерам с 1 августа

ФАН12 июля в 05:58

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

РИА Новости12 июля в 03:56

Кому повысят пенсии с 1 августа?

Рамблервчера в 05:07
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Общество

Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

Газета.Ru 06:30
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Происшествия

В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
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Наука

Черви помогли учёным уничтожить раковые клетки

Исследователи нашли кислоту, которая запускает процесс ферроптоз, приводящий к гибели клеток. Это дигомо-гамма-линоленовая кислота (DGLA).
Сиб.фм 07:48
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Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве

Московский Комсомолец вчера в 03:49
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Общество

В России предложили увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет

«Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — отметил он в ходе тематического заседания профильного комитета Госдумы.
Известия 07:28
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Происшествия

В Белоруссии в ходе акций протеста пострадали шесть правоохранителей

В сообщении отмечается, что 14 июля вечером несколько участников несанкционированных акций в столице Белоруссии пытались «спровоцировать беспорядки и столкновения» с сотрудниками милиции, что зафиксировано на видеокадрах, где около десятка «неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца».
REGNUM 08:47
Футбол

«ПСЖ» выставил условия «Барселоне» по осуществлению покупки Неймара

"Пари Сен-Жермен" выставил условия каталонской "Барселоне" по осуществлению покупки бразильского нападающего Неймара.
Газета.Ru 08:43
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Армия и оружие

Палата представителей разрешила Египту ввести войска в Ливию

Палата представителей, которая действует на востоке североафриканской страны при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, приветствует высказывания египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси.
Политическая Экспертиза вчера в 03:46
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Общество

Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России

Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 07:53
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Происшествия

Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попалась полиции

Lenta.ru 07:22
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Общество

Глава совета директоров «Норникеля» ответил Rusal о смене руководства

Совет директоров «Норникеля» обратил внимание на предложение своего акционера, компании UC Rusal, сменить менеджмент компании после аварии с разливом топлива в Норильске.
РБК 07:37
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Армия и оружие

Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге

Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
Взгляд.ру 06:48
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Здоровье

В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
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Происшествия

В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам

Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
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Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Газета.Ru 01:40
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Общество

Популяционный иммунитет к коронавирусу в России достиг 26%

Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России достигает 26 процентов.
Российская газета 08:33
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Здоровье

Клиники ФМБА впервые получили доступ к нацпроекту «Здравоохранение»

Объекты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Аргументы и Факты 06:47
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Экономика

Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»

Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости 08:13
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Происшествия

В квартире на Краснопутиловской из-за взрыва обрушились межкомнатные перегородки, пострадала женщина

В экстренных службах корреспонденту сообщили, что в квартире на 1 этаже обрушились межкомнатные перегородки, начался пожар на площади 30 квадратных метров.
Фонтанка.Ру 02:07
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
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Путин и Меркель обсудили Украину, Ливию и Иран

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