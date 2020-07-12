Экономика
ВедомостиРаботающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии
В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Максимальная прибавка составит 279 руб. Перерасчет пенсий работающим пенсионерам зависит от размера их зарплаты.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
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Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
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«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
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Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Наука
Черви помогли учёным уничтожить раковые клетки
Исследователи нашли кислоту, которая запускает процесс ферроптоз, приводящий к гибели клеток. Это дигомо-гамма-линоленовая кислота (DGLA).
Сиб.фм 07:48
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Общество
В России предложили увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет
«Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — отметил он в ходе тематического заседания профильного комитета Госдумы.
Известия 07:28
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Происшествия
В Белоруссии в ходе акций протеста пострадали шесть правоохранителей
В сообщении отмечается, что 14 июля вечером несколько участников несанкционированных акций в столице Белоруссии пытались «спровоцировать беспорядки и столкновения» с сотрудниками милиции, что зафиксировано на видеокадрах, где около десятка «неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца».
REGNUM 08:47
Футбол
«ПСЖ» выставил условия «Барселоне» по осуществлению покупки Неймара
"Пари Сен-Жермен" выставил условия каталонской "Барселоне" по осуществлению покупки бразильского нападающего Неймара.
Газета.Ru 08:43
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Армия и оружие
Палата представителей разрешила Египту ввести войска в Ливию
Палата представителей, которая действует на востоке североафриканской страны при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, приветствует высказывания египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси.
Политическая Экспертиза вчера в 03:46
Общество
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 07:53
Общество
Глава совета директоров «Норникеля» ответил Rusal о смене руководства
Совет директоров «Норникеля» обратил внимание на предложение своего акционера, компании UC Rusal, сменить менеджмент компании после аварии с разливом топлива в Норильске.
РБК 07:37
Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге
Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
Взгляд.ру 06:48
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Общество
Популяционный иммунитет к коронавирусу в России достиг 26%
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России достигает 26 процентов.
Российская газета 08:33
Здоровье
Клиники ФМБА впервые получили доступ к нацпроекту «Здравоохранение»
Объекты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Аргументы и Факты 06:47
Экономика
Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»
Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости 08:13
Происшествия
В квартире на Краснопутиловской из-за взрыва обрушились межкомнатные перегородки, пострадала женщина
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Фонтанка.Ру 02:07
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
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Путин и Меркель обсудили Украину, Ливию и Иран
Газета.Ru 08:47