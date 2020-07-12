Экономика
ВедомостиРаботающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии
В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Максимальная прибавка составит 279 руб. Перерасчет пенсий работающим пенсионерам зависит от размера их зарплаты.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
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Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Армия и оружие
В районе ливийского Сирта концентрируются войска ПНС и Турции
Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара готовится к большой битве с силами правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турции за стратегически важный город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Газета.Ru 10:35
Общество
Собчак вступилась за обвиненного в домогательствах Лобкова
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Lenta.ru 03:15
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Футбол
В «Уфе» выявлены новые заболевшие коронавирусом
В футбольном клубе "Уфа" еще два человека заболели коронавирусом, но матч против "Динамо" состоится.
Российская газета 10:05
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес
Харламов после разрыва с Асмус нашел новую возлюбленную
Судя по слухам, Харламов просто истосковался по женскому вниманию и «пошел в разнос» после официального разрыва с супругой.
ФАН 07:03
Экономика
Прожиточный минимум подрос на 2,2%
Утвержден прожиточный минимум за I квартал 2020 года. Соответствующий приказ Минтруда зарегистрирован в Минюсте.
Российская газета 10:53
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Общество
Голикова: Россия избежала роста смертности из-за коронавируса
В среду, 15 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявила, что Россия избежала резкого роста смертности благодаря «накопленному резерву».
Форпост Северо-Запад 09:59
Общество
После штормового ветра режим ЧС ввели в 4 районах Саратовской области
На территории района введен режим ЧС.
Четвертая Власть 08:49
Политика
Рада отказалась назначать местные выборы в ДНР и ЛНР на 25 октября
Украинский парламент назначил очередные местные выборы на 25 октября.
Московский Комсомолец 06:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Как сообщает Piter.tv, российский и американский кинорежиссер Андрей Кончаловский рассказал о причине, по которой он решил заменить актера Александра Домогарова на Гошу Куценко.
CT news 10:02
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителя России с 15 июля 2020 года могут начислить две выплаты более 21 000 рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Здоровье
«Единая Россия» разрабатывает меры по повышению доступности лекарств
"Единая Россия" разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств в РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
РИА Новости 10:34
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова
Чертановский суд столицы отправил под домашний арест заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru 11:34
Общество
Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию
Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах.
РИА Новости 11:03
Политика
ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Футбол
Спартак — Ахмат 0:0 (Перерыв)
В матче 29-го тура Российско премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском 11:43
Гаджеты
Xiaomi представила глобальную версию браслета Mi Band 5
Первым делом Xiaomi представила глобальную версию фитнес-браслета нового поколения под названием Mi Band 5. Одним из главных преимуществ нового трекера стал увеличенный на 20% экран, по сравнению с браслетом 4-го поколения.
ITZine.ru 08:47
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40