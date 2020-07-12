Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

С 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, напомнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России. Максимальная прибавка составит 279 руб. Перерасчет пенсий неработающим пенсионерам — не традиционная индексация.

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

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