Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРаботающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

С 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, напомнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России. Максимальная прибавка составит 279 руб. Перерасчет пенсий неработающим пенсионерам — не традиционная индексация.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газета11 июля в 21:40

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RT на русском12 июля в 04:27

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РИА Новости12 июля в 03:56

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газета11 июля в 21:40
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