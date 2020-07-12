Экономика
ВедомостиРаботающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии
В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Максимальная прибавка составит 279 руб. Перерасчет пенсий работающим пенсионерам зависит от размера их зарплаты.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
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Газета.Ru 07:44
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В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
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Герой Вина Дизеля Доминик Торетто может умереть в десятой, финальной части кинофраншизы «Форсаж», сообщает портал We Got This Covered.
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Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
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В Африке нашли топорик, сделанный из кости 1,4 миллиона лет назад
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