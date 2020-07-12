Экономика

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В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Максимальная прибавка составит 279 руб. Перерасчет пенсий работающим пенсионерам зависит от размера их зарплаты.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газета11 июля в 21:40

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Стало известно, кому пересчитают пенсии с 1 августа

Парламентская газета13 июля в 09:34

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку

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Кому повысят пенсии с 1 августа?

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С 1 августа работающим пенсионерам увеличат выплаты

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Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

РИА Новости12 июля в 03:56

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газета11 июля в 21:40
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Политика

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Политика

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Опубликован стандарт на память DDR5

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Общество

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РИА Новости 08:36
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Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

В Минске силовики задержали около 200 человек, вышедших на несанкционированную акцию протеста.
Газета.Ru 02:39
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Происшествия

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент

Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.
Интерфакс 08:42
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

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РИА Новости 06:04
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Происшествия

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Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»

Герой Вина Дизеля Доминик Торетто может умереть в десятой, финальной части кинофраншизы «Форсаж», сообщает портал We Got This Covered.
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Шоу-бизнес

Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода

Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
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Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов

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Футбол

ФК «Краснодар» 15 июля на выезде сыграет с «Крыльями Советов»

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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

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Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

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Фигурное катание

Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы

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Госдума единогласно признала отчуждение части РФ экстремизмом

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Мужчину сочли мертвым и отказались выпускать из морга в Колумбии

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В Африке нашли топорик, сделанный из кости 1,4 миллиона лет назад

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