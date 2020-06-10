Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.

с чего всё началось

Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда. Об этом в среду, 10 июня, заявила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату

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