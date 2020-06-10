Общество
ИзвестияРаботающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда. Об этом в среду, 10 июня, заявила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
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с чего всё началось
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.РИА Новости10:09
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:20, Ашберн
Общество
ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей распространила в среду доклад, в котором содержатся предложения по новым санкциям против России.
РИА Новости 14:28
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
Происшествия
ФСБ задержала начальника отдела полиции Сызрани
С октября 2012-го по март 2016-го занимал должность начальника отдела МВД по Новокуйбышевску.
СОВА 12:55
Происшествия
Актер Михаил Ефремов признал вину по делу о ДТП со смертельным исходом
Согласно экспертизе, Ефремов был пьян. По словам источников информагентств, в его крови нашли следы марихуаны и кокаина.
Эхо Москвы вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com вчера в 02:43
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Происшествия
Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
РИА Новости 14:30
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Адвокат Мамаева: сравнивать дело Павла с делом Ефремова простительно бабушкам на лавочке
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, поделился своим мнением о сравнениях дела актёра и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова с делом его подзащитного и нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
Чемпионат 14:26
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Экономика
Покупателям квартир в Москве пообещали скидки
Летом 2020-го средний размер скидки на вторичном рынке жилья в Москве вырастет с 5 до 7 процентов.
Lenta.ru 15:01
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
Происшествия
В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 11:44
Здоровье
Врач объяснил коронавирусные качели в Самарской области
Сегодня на территории Самарской области было зарегистрировано 113 случаев заражениния коронавирусной инфекцией, что почти в 2,5 раза превышает вчерашний показатель.
ГТРК Самара 12:50
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Политика
Александр Лукашенко поручил «прошерстить пузатых буржуев»
Осуществить проверки "буржуев" поручено генеральному прокурору, комитету госконтроля и другим структурам при помощи местных органов власти.
Новые Известия 09:24
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Блогер показала свалку суперкаров в Дубае.
Дни24 13:00
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Футбол
Субашич раскритиковал руководство «Монако»
Бывший голкипер «Монако» Даниэль Субашич, который провел в клубе восемь лет, раскритиковал работу руководства команды.
Матч ТВ 11:58
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13