Общество

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Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда. Об этом в среду, 10 июня, заявила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
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с чего всё началось

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости10:09

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Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

Lenta.ru10:14

В Совфеде пообещали повышенную оплату работающим 1 июля

РБК11:51

Работающие в выходной 1 июля получат повышенную оплату

Телеканал 360°11:09

Работу 1 июля оплатят в повышенном размере

ТАСС10:22

В Совфеде рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

RT на русском12:34

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

РИА Новости10:09

1 июля станет выходным днем с сохранением зарплаты

Комсомольская правда09:46
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Вести.Ru 14:36
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Происшествия

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РБК 11:20
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Политика

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Происшествия

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Pravda.Ru вчера в 09:41
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

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Газета.Ru 10:24
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Восприятие двумерной проекции обогнало понимание трехмерной формы

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Происшествия

Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

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В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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