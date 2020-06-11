Общество

Газета.RuГазета.RuРаботающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новостивчера в 10:09

Подробнее о событии

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Газета.Ru01:24

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

РИА Новостивчера в 10:09

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда

Ёлдашвчера в 15:20

В Совфеде пообещали повышенную оплату работающим 1 июля

РБКвчера в 11:51

Работающие в выходной 1 июля получат повышенную оплату

Телеканал 360°вчера в 11:09

Работу 1 июля оплатят в повышенном размере

ТАССвчера в 10:22

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Комсомольская правдавчера в 18:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Армия и оружие

В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением

Российская газета 03:07
Космос

На российском модуле МКС ищут источник бензола

РИА Новости вчера в 19:05
55
Армия и оружие

В США заявили о перехвате бомбардировщиков РФ возле Аляски

Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, но на их сопровождение вылетели истребители США.
RuNews24.ru 01:31
8
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
1,9K
Игры

Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne

На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Политика

Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
20
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
30
Политика

Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
1K
Авто

Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50

Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe вчера в 09:01
3
Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
96
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

АБН вчера в 23:26
20
Футбол

СМИ: «Спартак» проявляет интерес к бразильскому футболисту Пикачу

Московский «Спартак» обратил внимание на правого защитника Яго Пикачу из «Васко да Гама».
RT на русском 03:12
Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета 02:11
564
Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
1,5K
Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
117
Происшествия

В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем

В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
17
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
60
Общество

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроют ТЦ и летние веранды

Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов в Подмосковье могут быть открыты уже перед выходными 12-14 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
ФАН вчера в 15:22
120
Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
17
Общество

МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве

РБК вчера в 11:09
84
Происшествия

Появилось видео, как Вшивков отрывает батарею в камере

В интернете появилось видео того, как Иван Вшивков, который обварился кипятком в ОВД по Московскому району и умер от ожогов, отрывает батарею от стены.
Каскад вчера в 16:55
1
Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
78
Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru вчера в 07:08
648
Происшествия

СК России расследует дело о жестоком убийстве дочери курянина

Тело дочери курянина было найдено на окраине Курска с множественными колото-резаными ранениями.
46ТВ 02:39
Политика

В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров

Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 02:42
884
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 04:39
111
Политика

В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы

REGNUM вчера в 05:53
49
Политика

В Польше нашли новый способ навредить «Северному потоку - 2»

Планы США ввести санкции против страховых компаний, причастных к строительству "Северного потока – 2", на самом деле, не помешают реализации проекта.
Утро.ru 02:37
Наука

Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском вчера в 14:48
8
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
4
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное