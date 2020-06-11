Общество
Газета.RuРаботающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
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с чего всё началось
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.РИА Новостивчера в 10:09
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На российском модуле МКС ищут источник бензола
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Армия и оружие
В США заявили о перехвате бомбардировщиков РФ возле Аляски
Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, но на их сопровождение вылетели истребители США.
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Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
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Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne
На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Политика
Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
Армия и оружие
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Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Политика
Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe вчера в 09:01
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц
В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
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АБН вчера в 23:26
Футбол
СМИ: «Спартак» проявляет интерес к бразильскому футболисту Пикачу
Московский «Спартак» обратил внимание на правого защитника Яго Пикачу из «Васко да Гама».
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Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Происшествия
В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем
В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроют ТЦ и летние веранды
Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов в Подмосковье могут быть открыты уже перед выходными 12-14 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
ФАН вчера в 15:22
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве
РБК вчера в 11:09
Происшествия
Появилось видео, как Вшивков отрывает батарею в камере
В интернете появилось видео того, как Иван Вшивков, который обварился кипятком в ОВД по Московскому району и умер от ожогов, отрывает батарею от стены.
Каскад вчера в 16:55
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Происшествия
Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей
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СК России расследует дело о жестоком убийстве дочери курянина
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46ТВ 02:39
Политика
В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров
Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 02:42
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 04:39
Политика
В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы
REGNUM вчера в 05:53
Политика
В Польше нашли новый способ навредить «Северному потоку - 2»
Планы США ввести санкции против страховых компаний, причастных к строительству "Северного потока – 2", на самом деле, не помешают реализации проекта.
Утро.ru 02:37
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
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Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56