Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.

с чего всё началось

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.

Игры Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.

Политика Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора. 20

Политика Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи. 1K

Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться. 3

Футбол СМИ: «Спартак» проявляет интерес к бразильскому футболисту Пикачу Московский «Спартак» обратил внимание на правого защитника Яго Пикачу из «Васко да Гама».

Политика Республиканцы предложили ввести санкции против России Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы". 1,5K

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 117

Происшествия В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым. 17

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 60

Общество Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроют ТЦ и летние веранды Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов в Подмосковье могут быть открыты уже перед выходными 12-14 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. 120

Происшествия Появилось видео, как Вшивков отрывает батарею в камере В интернете появилось видео того, как Иван Вшивков, который обварился кипятком в ОВД по Московскому району и умер от ожогов, отрывает батарею от стены. 1

Происшествия СК России расследует дело о жестоком убийстве дочери курянина Тело дочери курянина было найдено на окраине Курска с множественными колото-резаными ранениями.

Политика В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров. 884

Происшествия Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 111

Политика В Польше нашли новый способ навредить «Северному потоку - 2» Планы США ввести санкции против страховых компаний, причастных к строительству "Северного потока – 2", на самом деле, не помешают реализации проекта.