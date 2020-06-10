Общество
Газета.RuРаботающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
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с чего всё началось
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.РИА Новостивчера в 10:09
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Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
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Союзники Халифы Хафтара призывают его к переговорам с ПНС Ливии
Неудачи фельдмаршала Халифы Хафтара повлекли за собой и ослабление позиций его условных союзников - Франции, Египта и ОАЭ.
Газета.Ru вчера в 01:31
Экономика
Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн
Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья капитализация достигла показателя в $1,5 трлн.
РБК 01:50
Технологии
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
«Поддельное зарядное устройство может не только спровоцировать пожароопасную ситуацию, но и вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение, которое следит за уровнем заряда гаджета», - рассказал специалист.
Аргументы недели 00:23
Футбол
«Матч-ТВ» покажет большинство игр РПЛ бесплатно
"Матч-ТВ" покажет большинство игр РПЛ бесплатно.
Эхо Москвы вчера в 13:32
Политика
Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы
"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.
ТАСС 00:14
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Новые фильмы начнут выходить с июля. Компания Disney опубликовала новое расписание выхода премьер в России на 2020 год.
Piter.tv 01:32
Космос
Live: запуск ракеты Electron в рамках миссии Don’t Stop Me Now
Naked Science 08 июня в 05:16
Политика
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка
Звездная участница популярного телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка.
Актуальные Новости 00:48
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Кино
Киану Ривз оценил сценарий новой «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, сыгравшие Нео и Тринити в трилогии «Матрица», рассказали, что заставило их согласиться на съемки в четвертой части франшизы.
Gazeta.SPb 09 июня в 17:46
Общество
В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 01:25
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс 09 июня в 14:38
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 июня
Выздоровели с начала эпидемии 252,7 тыс. человек. Суточное число новых выявленных больных в Москве оказалось минимальным с 11 апреля — 1195.
РБК 01:10
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Космос
На российском модуле МКС ищут источник утечки токсичного бензола
Московский Комсомолец вчера в 19:50
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 09 июня в 19:20
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Политика
В оговорке Путина нашли название нового министерства
Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM вчера в 21:52
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru вчера в 08:31
Общество
Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России
Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам.
РБК вчера в 23:00