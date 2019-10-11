Общество
Газета.RuРаботающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
В России могут лишить работающих родителей выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Минтруд предлагает платить пособие только тем россиянам, которые действительно сидят с малышом, а не просят присмотреть за детьми своих родственников.
Читать в источнике
Оценить266
с чего всё началось
Министерство предлагает дополнить условия выплаты новым пунктом: «В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Технологии
«Ростелеком» и «Русский стандарт» показали свою систему оплаты по лицу
«Ростелеком» и банк «Русский стандарт» показали свою систему оплаты с помощью лица.
Retailer.ru вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor вчера в 15:51
Кино
Стала известна дата премьеры трейлера «Ведьмака» от Netflix
Дата и время премьеры станут известны после составления финального расписания мероприятия.
Газета.Ru 06:30
Единоборства
Путин рассказал боксерам о том, как ему сломали нос на тренировке
Владимир Путин, лидер Российской Федерации, поведал боксерам о том, что во время тренировочного боя ему сломали нос.
Discover24 06:44
Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости 05:45
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех пивных напитках
В одном из напитков выявлены нарушения по пенообразованию и пеностойкости, другой не прошел тест по массовой концентрации бензойной кислоты, также были зафиксированы нарушения по крепости, массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей.
Известия 01:57
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Политика
ФБК Навального уведомили о включении в реестр НКО-иноагентов – Минюст
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный блогером Алексеем Навальным, своевременно получил уведомление от Министерства юстиции РФ о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
REGNUM 06:41
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском вчера в 18:28
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Авто
Компания Bentley показала специальную версию автомобиля Flying Spur
Bentley Flying Spur 2020 гаснет как часть доступного пакета спецификаций Blackline.
SpeedMe вчера в 16:03
Происшествия
«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона
В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Посольство РФ в Демократической республике Конго (ДРК) подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, заявила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.
Интерфакс 07:42
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Напомним, заключенный между Россией и США более 30 лет назад Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) истек 2 августа 2019 года.
Коммерсантъ 04:23
Технологии
В Британии выпустили первую банковскую карту из чистого золота
В Великобритании Королевский монетный двор выпустил первую банковскую карту из чистого золота, сообщает 11 октября Daily Mail.
REGNUM 03:54
Авто
Мантуров назвал объем заказов на автомобили Aurus
В рамках интервью с главой Минпромторга Денисом Мантуровым стало известно, что на новые автомобили роскошной российской марки Aurus поступило уже более 600 предварительных заказов.
32CARS.ru 05:19
Авто
Эксперты узнали отношение россиян к беспилотным автомобилям
В «Автонете» уверены, что к 2030 году общий объем мирового рынка частных беспилотных автомобилей достигнет 60 миллиардов долларов, и порядка 5% от этой суммы придется на Россию.
Автоновости дня 05:41
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Хоккей
На матче «Ак Барса» против ЦСКА ожидается аншлаг
На завтрашнем матче "Ак Барса" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА ожидается аншлаг.
Реальное время вчера в 07:40
Авто
Geely представила обновленный кроссовер Geely Emgrand X7
Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.
Автоновости дня вчера в 04:17
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость об операции Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об операции, которую сегодня, 10 октября, перенёс полузащитник Малком.
Чемпионат вчера в 06:14
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей ТЦ в Манчестере
Посетителей и сотрудников ТЦ Arndale эвакуировали после того, как мужчина набросился с ножом на нескольких человек.
Вести.Ru 07:25