Общество

Газета.RuГазета.RuРаботающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

В России могут лишить работающих родителей выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Минтруд предлагает платить пособие только тем россиянам, которые действительно сидят с малышом, а не просят присмотреть за детьми своих родственников.
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с чего всё началось
Министерство предлагает дополнить
 условия выплаты новым пунктом: «В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
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