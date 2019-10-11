Общество

Газета.RuГазета.RuРаботающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

В России могут лишить работающих родителей выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Минтруд предлагает платить пособие только тем россиянам, которые действительно сидят с малышом, а не просят присмотреть за детьми своих родственников.
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Ольга Баталина
И как это сделать в семье, где вместе живут родители, бабушки, дедушки? Главное, что Минтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу за ребенком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход.
— Ольга Баталина, российский политикФедералПресс 07:24

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