И как это сделать в семье, где вместе живут родители, бабушки, дедушки? Главное, что Минтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу за ребенком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход.

В России могут лишить работающих родителей выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Минтруд предлагает платить пособие только тем россиянам, которые действительно сидят с малышом, а не просят присмотреть за детьми своих родственников.

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

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