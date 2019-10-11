Общество
Газета.RuРаботающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
В России могут лишить работающих родителей выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Минтруд предлагает платить пособие только тем россиянам, которые действительно сидят с малышом, а не просят присмотреть за детьми своих родственников.
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Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
РИА Новости 12:15
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото с церемонии крещения в Армении
Знаменитая американская модель, блогер и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в соцсети фотографии с церемонии крещения в апостольской церкви в Армении.
VSE42.RU вчера в 23:05
Происшествия
Расследовать убийство девочки в Саратове отправили силовиков из Москвы
Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Саратов группу следователей центрального аппарата ведомства для содействия расследованию убийства девятилетней Лизы Киселевой.
Европейско-Азиатские новости 02:06
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Футбол
Погребняк рассказал, как нокаутировал велосипедиста в Германии
Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившимся с ним во время выступления в Германии за местный "Штутгарт".
Уралинформбюро 09:25
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Телеканал 360° 12:06
Футбол
Кокорин провел тренировку в общей группе «Зенита»
Напомним, что Кокорин 17 сентября вышел из исправительной колонии по УДО и подписал новый контракт с «Зенитом».
Sportbox.RU 13:05
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне
Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
RT на русском 14:17
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери.
Газета.Ru 16:37
Наука
Физики вновь допустили существование кротовых нор
Американские и британские физики, работавшие под руководством Дяньдяня Вана (Diandian Wang), опубликовали свои выводы о возможности существования кротовых нор.
Naked Science 10:59
Экономика
Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 08:47
Теннис
Медведев поделился ожиданиями от полуфинала на турнире в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинального матча на турнире в Шанхае против представителя Греции Стефаноса Циципаса.
Газета.Ru 10:16
Политика
Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
РИА Новости вчера в 07:25
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31
Экономика
ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян
ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
РБК 15:35
Гаджеты
Преображение Intel: Core i3-10100 будет почти копией Core i7-7700
В базе SiSoft Sandra засветился процессор Core i3-10100.
iXBT.com 11:56
Экономика
Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет
За первые девять месяцев текущего года федеральный бюджет потратил лишь 62,9% (12,05 трлн руб.) уточненного плана на весь год, что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года, указывает РБК.
Коммерсантъ 12:56
Футбол
Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)
Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 17:00