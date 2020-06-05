Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.
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