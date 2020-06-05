Экономика
Газета.RuВ России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.
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Общество
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Аргументы недели 14:06
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва 08:49
Здоровье
Количество очагов коронавирусной инфекции в Подмосковье возросло до 13
С начала распространения инфекции, отметили в оперативном штабе, в Московской области зарегистрирован 3491 случай заболевания у людей, которые постоянно не зарегистрированы в Подмосковья.
Росбалт 03 июня в 17:17
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Энергетика
Российские нефтекомпании поддержали сокращение добычи
Правительство России и все нефтекомпании страны поддержали продление квот по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 14:22
Фигурное катание
Группа Тутберидзе показала первый прокат Косторной после перерыва
РИА Новости вчера в 14:59
Киберспорт
Игрок Virtus.pro ILTW оскорбил члена команды во время игры
Керри Virtus.pro Игорь «ILTW» Филатов во время игры в паблике оскорбил бывшего игрока B8 и Fnatic Стива «Xcalibur» Йе, с которым играл в одной команде.
Metaratings 09:43
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
Общество
Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть
Evo-rus.com вчера в 10:49
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском 14:27
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 12:08
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
РИА Новости 13:18
Политика
Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США
Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США для извлечения политических выгод.
РИА Новости 10:44
Политика
Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки
Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который отчитывался о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии.
РБК 10:11
Футбол
В «Тамбове» подтвердили, что клуб может переехать в Нижний Новгород
Спортивный директор ФК Тамбов Павел Худяков подтвердил, что клуб обсуждает с Российским футбольным союзом возможность переезда в Нижний Новгород на постоянной основе.
Советский спорт вчера в 15:18
Происшествия
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB.
РИА Новости вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Ксению Собчак раскритиковали в Сети за пост с песней «Убили негра»
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост с отрывком из песни «Убили негра», которую исполнила группа «Запрещенные барабанщики».
iReactor 11:49
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Общество
Татарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах
Власти РТ разрешили жителям республики находиться без масок и перчаток в общественных местах.
Российская газета 12:05
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
РИА Новости вчера в 13:16