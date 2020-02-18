Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиРаботающим пенсионерам могут индексировать пенсии

В российскую Госдуму внесли проект законодательного акта с предложением провести индексацию пенсионных выплат для работающих пенсионеров с текущего года. Данный законопроект был опубликован 18 февраля на официальном сайте нижней палаты Федерального собрания.
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