Экономика
Ореанда-НовостиРаботающим пенсионерам могут индексировать пенсии
В российскую Госдуму внесли проект законодательного акта с предложением провести индексацию пенсионных выплат для работающих пенсионеров с текущего года. Данный законопроект был опубликован 18 февраля на официальном сайте нижней палаты Федерального собрания.
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Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий
Свободная Пресса18 февраля в 12:55
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Политика
Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию
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Ученые обнаружили черную дыру вблизи центра Млечного Пути
Ученые заметили вблизи центра Млечного Пути необычные движения газовых облаков.
Происшествия
Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой
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Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
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Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договорится с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, все еще есть.
Культура
Собчак снялась в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»
Состоящее из восьми эпизодов шоу частично основано на реальной истории так называемого "ангарского маньяка", орудовавшего в Иркутской области.
Экономика
Число неиспользуемых грузовых поездов в 2019 году достигло исторического максимума
Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
Политика
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Политика
Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам в Грузии.
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Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери
В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Транспорт
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Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Общество
Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Биатлон
Определен состав женской сборной России на эстафету на ЧМ по биатлону
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Общество
Рогозин ответил анимацией на сообщения о недоливе топлива в «Союз»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter процитировал предложение из заметки, где говорится, что «пуск осуществлял военный боевой расчёт, который мог недолить топливо в третью ступень при заправке перед стартом».
Экономика
В России обвалился спрос на новостройки
В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Общество
Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом
В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области
Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Экономика
В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки
Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
Происшествия
Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России
Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Политика
Опрос выявил отношение поляков к Красной армии
Несмотря на стремление нынешнего руководства Польши принизить роль СССР во Второй мировой войне, две трети граждан страны испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение их родины от гитлеровской оккупации в 1945 году, свидетельствуют данные опроса.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри подрались на дуэли взглядов
Боксеры-супертяжеловесы американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри подрались на дуэли взглядов, сообщает "РЕН ТВ".
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Глава российского государства Владимир Путин прервал речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном, пишет РБК.