Общество
НИА-КрасноярскРаботающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий
В Государственную Думу РФ внесен законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Предполагается, что выплаты будет проиндексированы для этой категории граждан с 1 июля 2020 года.
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В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Парламентская газетавчера в 06:24
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Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за давления на "Северный поток — 2". Политик также предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.
РИА Новости вчера в 13:40
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В Подмосковье экстренно приземлился опытный образец вертолёта Ми-38
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Мурашко назвал дату начала вакцинации от гриппа в России
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Известия 09:24
Наука
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Немецкие молекулярные биологи пояснили, что новая коронавирусная инфекция попадает в человеческий мозг через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы.
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Авто
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Обновленный Skoda Superb, с прошлой осени доступный в России только со 190-сильным турбомотором 2.0 TSI, получил «младшую» версию со 150-сильной «турбочетверкой» 1.4 TSI.
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News.ru вчера в 10:54
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REGNUM 04 июня в 05:54
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Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал неожиданную возможную причину заражения коронавирусом — стресс .
Lenta.ru 09:16
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Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника
Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:13
Общество
Власти Петербурга планируют репетицию туристического сезона
Комитет по развитию туризма Петербурга работает над проектом по возобновлению туризма, по которому начальный этап планируют запустить с 20 июня.
Питерские заметки 09:15
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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Армия и оружие
В Польше начались учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США
Военные учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США начались в Польше.
ТАСС 04 июня в 06:41
Религия
Православные христиане отмечают родительскую субботу 6 июня
В субботу, 6 июня, православные христиане отмечают Вселенскую родительскую субботу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:16
Здоровье
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Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Происшествия
Ветеран первой чеченской кампании умер в тульской больнице
После пребывания в Новомосковской больницы от черепно-мозговой травмы скончался ветеран первой чеченской кампании Константин Красиков, ему было 43 года В конце мая он попал в местную больницу с подозрением на коронавирус.
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Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Киберспорт
Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче
Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru 05:35
Общество
Роспотребнадзор допустил открытие театров со зрителями
Новый театральный сезон можно будет начать со зрителями, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета 08:56
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
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Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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В Кировской области от коронавируса умерли еще два человека
За прошедшие сутки от коронавируса скончались два человека: 74-летний житель города Кирова и 68-летняя жительница Вятскополянского района.
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Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K
Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить, каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru вчера в 20:02
Футбол
Шахтер — Десна 1:0 (1-й тайм)
Профессиональный гандикапер Олег Жуков дал прогноз на матч 25-го тура УПЛ сезона-2019/20 «Шахтёр» — «Десна».
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Шоу-бизнес
Певица Наташа Королева похвасталась маской за 350 тысяч рублей
В марте текущего года в Instagram-аккаунте российской певицы Наташи Королевой появилось видео, на котором она позирует в новой дизайнерской маске.
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Общество
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Художник Бэнкси опубликовал в инстаграме новую работу, посвященную протестам в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
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В Туле из-за коронавируса скончались жители Ефремова и Богородицка в возрасте 61 и 63 лет.
Центр 71 04:15
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Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM вчера в 03:32