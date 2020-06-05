В Государственную Думу РФ внесен законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Предполагается, что выплаты будет проиндексированы для этой категории граждан с 1 июля 2020 года.

Политика Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за давления на "Северный поток — 2". Политик также предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ. 280

Наука Определено, как коронавирус проникает в мозг человека Немецкие молекулярные биологи пояснили, что новая коронавирусная инфекция попадает в человеческий мозг через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы. 44

Авто В России появились новые модификации Skoda Superb Обновленный Skoda Superb, с прошлой осени доступный в России только со 190-сильным турбомотором 2.0 TSI, получил «младшую» версию со 150-сильной «турбочетверкой» 1.4 TSI.

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 313

Здоровье Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал неожиданную возможную причину заражения коронавирусом — стресс . 18

Общество Власти Петербурга планируют репетицию туристического сезона Комитет по развитию туризма Петербурга работает над проектом по возобновлению туризма, по которому начальный этап планируют запустить с 20 июня. 16

Здоровье Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник. 137

Происшествия Ветеран первой чеченской кампании умер в тульской больнице После пребывания в Новомосковской больницы от черепно-мозговой травмы скончался ветеран первой чеченской кампании Константин Красиков, ему было 43 года В конце мая он попал в местную больницу с подозрением на коронавирус. 4

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 101

Киберспорт Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.

Общество Роспотребнадзор допустил открытие театров со зрителями Новый театральный сезон можно будет начать со зрителями, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. 8

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2K

Авто Renault начала продажи в России нового Renault Master Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация. 3

Футбол Шахтер — Десна 1:0 (1-й тайм) Профессиональный гандикапер Олег Жуков дал прогноз на матч 25-го тура УПЛ сезона-2019/20 «Шахтёр» — «Десна».

Общество Бэнкси опубликовал картину о протестах в США Художник Бэнкси опубликовал в инстаграме новую работу, посвященную протестам в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.