Общество

НИА-КрасноярскНИА-КрасноярскРаботающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

В Государственную Думу РФ внесен законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Предполагается, что выплаты будет проиндексированы для этой категории граждан с 1 июля 2020 года.
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Работающим пенсионерам хотят вернуть индексацию пенсий

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