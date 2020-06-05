Экономика
НИА-КрасноярскРаботающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий
В Государственную Думу РФ внесен законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Предполагается, что выплаты будет проиндексированы для этой категории граждан с 1 июля 2020 года.
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Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
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Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
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В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
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Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 18:31
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Врач-диетолог Марина Аплетаева советует отказаться от жирной пищи, алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара в жаркое время года.
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Общество
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Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
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Кино
Назван состав «Людей Икс» в киновселенной Marvel
СМИ назвали новый состав "Людей Икс", которым команда супергероев дебютирует в киновселенной Marvel Studios.
Газета.Ru 05 июня в 14:57
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Происшествия
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Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Космос
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Общество
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Общество
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
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Общество
Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса
Из-за распространения пандемии коронавируса около 20% жителей России приняли решение отказаться от намеченного отпуска в этом году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска сотрудников "Работа.ру".
Газета.Ru 20:18
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова примерила образ блондинки
Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
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Политика
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Шоу-бизнес
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Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
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Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия вчера в 17:24
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
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Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
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Газета.Ru 05 июня в 11:07