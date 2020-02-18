Экономика
НДН.инфоРаботающим пенсионерам вернут индексацию пенсий
Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внес в Государственную Думу орловский сенатор Василий Иконников. Такой механизм действовал в России до 2016 года.
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Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий
Свободная Пресса18 февраля в 12:55
В Госдуму внесен законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам
Накануне.Ru17 февраля в 19:39
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