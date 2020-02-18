Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внес в Государственную Думу орловский сенатор Василий Иконников. Такой механизм действовал в России до 2016 года.

Авто Названы самые продаваемые в России автомобили премиум-класса Тройку лидеров замыкает японский Lexus, реализовавший на нашем рынке 1400 автомобилей и показавший рост на 5,3%. Скажем спасибо обновленному кроссоверу Lexus RX.

Спорт Брянский лыжник Большунов сломал палку, но выиграл очередную гонку Брянский лыжник Александр Большунов сломал палку во время масс-старта на 34 км, но всё же выиграл очередную гонку на четвёртом этапе «Ски Тура».

Экономика Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.

Общество Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.

Политика Демократы устроили Майклу Блумбергу разнос на дебатах Демократы устроили Майклу Блумбергу разнос на дебатах В Лас-Вегасе (штат Невада) прошли очередные, девятые по счету дебаты политиков, желающих выдвинуться на президентских выборах в США от Демократической партии.

Футбол Тарасов получил травму на тренировке «Рубина» Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.

Транспорт Крым покрывается железнодорожной сетью С момента пуска пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом в декабре 2019 года ГСЭ перевез свыше 130 тыс. пассажиров, уточнил гендиректор компании Александр Ганов.