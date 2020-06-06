Экономика
Моя Москва.онлайнРаботающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Государственную думу внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет RT. Однм из автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Так, предлагается с 1 июля этого года индексировать пенсию работающим пенсионерам.
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Что за законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля?
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