Предлагается с 1 июля этого года индексировать пенсию. В Государственную думу внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет RT. Однм из автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Общество Режим самоизоляции и пропусков отменят в Москве 9 июня "Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция, пропускной режим и график прогулок", - цитирует Ремчукова ТАСС.

Происшествия Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова Мужчина, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова в центре Москвы, умер в больнице, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. 1,8K

Общество Путин поручил увеличить размер пособия по безработице Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице, сообщается на официальном сайте Кремля. 1,6K

Происшествия Устроивший стрельбу в Москве мужчина скончался в больнице Стрельба произошла накануне во дворе дома на улице Строителей. Мужчина открыл огонь из окна квартиры, ранил двух прохожих.

Общество В ВОЗ напомнили о сохранении угрозы после снятия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 9 июня режима самоизоляции и системы электронных пропусков — москвичи смогут свободно выходить на улицы, в том числе и пожилые люди. 19

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 319

Происшествия Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. 40

Кино Российский фильм «Аванпост» покажут на китайском аналоге Netflix «Российский фантастический фильм „Аванпост“ с Петром Фёдоровым и Алексеем Чадовым выйдет в Китае на крупнейшем национальном VOD-сервисе iQIYI, который ежемесячно посещают свыше 500 млн пользователей, включая более 50 млн платных подписчиков», — сообщила пресс-служба компании «Централ Партнершип».

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Политика Премьер Армении приедет в Москву на парад 24 июня Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на парад в Москву, который состоится 24 июня в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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