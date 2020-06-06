Экономика
Моя Москва.онлайнРаботающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
Предлагается с 1 июля этого года индексировать пенсию. В Государственную думу внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет RT. Однм из автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
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Индексация пенсий работающим пенсионерам: ЛДПР внесла законопроект, Кабмин - против
Вятка-На-Сети06 июня в 02:36
Что за законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля?
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