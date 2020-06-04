Общество
RT на русскомРаботающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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Политика
В России появится новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД России разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов.
RT на русском 05:26
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 19:53
Шоу-бизнес
Кара Делевинь рассказала о своих сексуальных пристрастиях
Ранее сообщалось, что 7 мая британская модель и актриса Кара Делевинь рассталась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон.
РЕН ТВ вчера в 21:30
Здоровье
Офтальмолог предупредил об опасности отекших век
Если же человек не страдает никаким заболеванием, у него получится избавиться от отеков век обычными способами.
ФедералПресс 19:48
Авто
Объявлена дата продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks
Компания Nissan определилась с датой старта продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks.
Новые автомобили вчера в 00:27
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ
«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ.
RT на русском 02 июня в 16:49
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами
В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Следственные органы объявили бизнесмена Германа Лиллевяли в международный розыск, сообщил 3 июня «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Хорошевского районного суда Москвы.
Право.ру вчера в 06:28
Общество
В МЧС нашли способ ликвидации ЧП в Норильске
Городовой 03:38
Общество
Власти Приморья ввели новый порядок въезда в регион
Новый порядок въезда в Приморье начнёт действовать с 7 июня.
Deita.ru 20:00
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна 05:33
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
Политика Сегодня вчера в 12:19
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Общество
Русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров в США
Не дожидаясь помощи от силовиков, сегодня представители русскоязычной общины вышли патрулировать улицы, где они живут и работают, чтобы защитить их от мародеров.
РЕН ТВ 02:13
Происшествия
В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи
Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
РБК 00:47
Космос
Российские ученые придумали способ найти жизнь на других планетах
Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на небесных телах Солнечной системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаила Панасюка.
Газета.Ru 20:24
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»
Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
Экономика
Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
РБК 18:25
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Экономика
В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых
Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях.
RT на русском 11:36
Здоровье
Новая беда. Украинский «Ухань» атаковала еще одна опасная болезнь
В Черновицкой области, являющейся лидером на Украине по числу заболеваний COVID-19, резко возросло число детей, которые болеют коклюшем, вероятно, из-за неудовлетворительной вакцинации.
Украина.ру 03:35
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Здоровье
18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт 02 июня в 02:32
Происшествия
Перед Белым домом в США продолжаются мирные протесты
Мирные протесты продолжаются в пятницу (вечер четверга по местному времени) перед Белым домом в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:09
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон
О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08