Общество
RT на русскомРаботающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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Эксперт объяснил, как восстановить удаленные файлы в смартфоне
В случае, если резервная копия не создавалась, а пользователю нужно восстановить конкретный файл, эксперт посоветовал поискать его в корзине, где на протяжении определенного времени хранятся удаленные документы.
Аргументы и Факты 20:26
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Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала»
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ГЛАС.RU вчера в 21:10
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Общество
Путин ввёл режим ЧС в Норильске
Deita.ru вчера в 20:45
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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Здоровье
Глава Томской области заявил о «халатности» врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что массовое заражение врачей коронавирусом стало следствием их халатного отношения к правилам безопасности.
Росбалт 15:18
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«Рабочая сторона»: Актриса Кристина Асмус показала пышные ягодицы
Актриса Ирина Асмус показала фотоснимок с пышными ягодицами, после чего поклонники артистки выразили своё мнение.
Актуальные Новости 16:00
Общество
Самый большой флаг США уничтожен ударом молнии
Самый большой флаг США, находящийся в городе Шебойган штата Висконсин, разорвала пополам молния, 4 июня сообщает TMJ4 News на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 16:31
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости 14:13
Футбол
Гендиректор ЦСКА заявил о проблемах из-за ухода спонсоров
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что футбольный клуб во время пандемии коронавирусной инфекции столкнулся с уходом спонсоров.
РБК 12:10
Наука
На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com 02 июня в 16:33
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Политика
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил.
Lenta.ru 12:18
Общество
В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих
В Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион пассажиров. Об этом рассказали в краевом правительстве.
RT на русском 21:22
Общество
Билл Гейтс ответил на теории о «чипировании» человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 20:37
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 16:53
Общество
Последние звонки в школах Сахалинской области прошли в очной форме
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко пришел на последний звонок в кадесткую школу Южно-Сахалинска, он поздравил выпускников и дал им напутствие - "судьбу связать с Сахалинской областью и приложить таланты на благо ее развития".
Интерфакс - Россия 21:41
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад
Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru 19:37
Происшествия
Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины.
ТАСС 13:33
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»
Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
Футбол
Лучший российский бомбардир сезона-12/13 – из «Мордовии». До 24 лет он хотел быть аудитором
Sports.ru разгоняет большой сериал о РПЛ – на этой неделе вспоминаем сезон-2012/13, лучший в истории по нашей версии.
Sports.ru вчера в 14:42
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 46 случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса в Бурятии за сутки увеличилось на 46, с момента начала пандемии выявлено 1633 случая, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 02 июня в 22:04
Шоу-бизнес
Певица Анастасия отказалась от дома в 10 млн, который подарил Юлиан
Юлиан пояснил, что никакой дом она не отдавала.
Московский Комсомолец 04:28
Происшествия
Глава «Российской венчурной компании» задержан
Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM 16:03