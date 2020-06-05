Общество
RT на русскомРаботающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Общество
Названы сферы с наиболее высокими зарплатами в России
Аналитики сервиса "Работа.ру" изучили свыше 150 тыс. вакансий за май этого года и назвали отрасли, которые предлагают самые высокие зарплаты.
Газета.Ru 03:01
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК вчера в 10:36
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса
Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Космос
Астрофизики: Астероид Оумуамуа является водородным айсбергом
Известно, что Оумуамуа является первым в истории межзвездным телом, который пролетел через Солнечную систему.
Дни24 02 июня в 01:30
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA.
Газета.Ru вчера в 15:04
Интернет
Большое обновление заблокированного в России Telegram
Редактор фотографий заработал в Telegram в 2015 году теперь в нём появилась возможность обработки видео и размещения анимированных стикеров на видеозаписях и фотографиях.
iXBT.com 02:11
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Игры
Kingdoms of Amalur: информация о ремастеринге просочилась в сеть
Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ремастеринг приключенческой RPG-игры, появившейся в 2012 году для последнего поколения, выйдет на рынок 11 августа для ПК, PS4 и Xbox 1. Утечка произошла через Microsoft Store до того, как это было официально объявлено.
SM News вчера в 10:55
Общество
В Москве побит полувековой рекорд по осадкам
Рекорд 51-летней давности по осадкам был побит в четверг, 4 июня, в Москве.
RT на русском 01:23
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
Shraibikus News вчера в 11:29
Хоккей
Никитин рассказал о задачах ЦСКА на следующий сезон
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин рассказал о задачах команды на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:20
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира
Журнал Forbes назвал имена звезд, которые зарабатывают больше всех.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия
На убитого при штурме квартиры екатеринбуржца завели уголовное дело
Следователи возбудили дело по статье о применении насилия к представителям власти в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого убили при штурме его квартиры сотрудниками Росгвардии.
Телеканал RTVI вчера в 15:35
Энергетика
Обе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день
Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, пройдут 6 июня, сообщили ТАСС в Минэнерго.
ТАСС 02:21
Политика
В США разработают меры по защите инвесторов, работающих с Китаем
Вашингтон, 5 июня 2020, 10:10 — REGNUM Министерство финансов США за 60 дней выработает меры по защите американских инвесторов, работающих с Китаем.
REGNUM 03:10
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру вчера в 07:09
Общество
Ещё 2643 пациента выздоровели в Москве после коронавируса
RT на русском 03:16
Шоу-бизнес
Бывшая жена «рыжего» «Иванушки» выставила на продажу его квартиру
Банкова выставила на продажу квартиру «рыжего», в которой он жил ещё до встречи с ней. Видимо, после развода певец оставил это жилье детям.
Комсомольская правда вчера в 14:43
Политика
Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52