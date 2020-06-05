Общество

RT на русскомRT на русскомРаботающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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Госдума планирует вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсии

Живая Кубань02:35

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

RT на русскомвчера в 17:24

В России пенсионерам предложили доплатить 1,38 трлн. рублей

ToDay News Ufaвчера в 22:32

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

UssurMedia.ruвчера в 20:30

Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

Общественная служба новостей00:44

Законопроект о возврате индексаций пенсий работающим пенсионерам внесен в Думу

ПРАЙМвчера в 17:15

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 17:00
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
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Общество

Названы сферы с наиболее высокими зарплатами в России

Аналитики сервиса "Работа.ру" изучили свыше 150 тыс. вакансий за май этого года и назвали отрасли, которые предлагают самые высокие зарплаты.
Газета.Ru 03:01
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Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК вчера в 10:36
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Общество

Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса

Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
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Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

РИА Новости 02:01
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Космос

Астрофизики: Астероид Оумуамуа является водородным айсбергом

Известно, что Оумуамуа является первым в истории межзвездным телом, который пролетел через Солнечную систему.
Дни24 02 июня в 01:30
Происшествия

Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому

Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
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Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA.
Газета.Ru вчера в 15:04
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Интернет

Большое обновление заблокированного в России Telegram

Редактор фотографий заработал в Telegram в 2015 году теперь в нём появилась возможность обработки видео и размещения анимированных стикеров на видеозаписях и фотографиях.
iXBT.com 02:11
Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
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Игры

Kingdoms of Amalur: информация о ремастеринге просочилась в сеть

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ремастеринг приключенческой RPG-игры, появившейся в 2012 году для последнего поколения, выйдет на рынок 11 августа для ПК, PS4 и Xbox 1. Утечка произошла через Microsoft Store до того, как это было официально объявлено.
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Общество

В Москве побит полувековой рекорд по осадкам

Рекорд 51-летней давности по осадкам был побит в четверг, 4 июня, в Москве.
RT на русском 01:23
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Общество

В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
Shraibikus News вчера в 11:29
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Хоккей

Никитин рассказал о задачах ЦСКА на следующий сезон

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин рассказал о задачах команды на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:20
Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира

Журнал Forbes назвал имена звезд, которые зарабатывают больше всех.
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Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Происшествия

На убитого при штурме квартиры екатеринбуржца завели уголовное дело

Следователи возбудили дело по статье о применении насилия к представителям власти в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого убили при штурме его квартиры сотрудниками Росгвардии.
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Энергетика

Обе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день

Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, пройдут 6 июня, сообщили ТАСС в Минэнерго.
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Политика

В США разработают меры по защите инвесторов, работающих с Китаем

Вашингтон, 5 июня 2020, 10:10 — REGNUM Министерство финансов США за 60 дней выработает меры по защите американских инвесторов, работающих с Китаем.
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Культура

Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть

Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру вчера в 07:09
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Общество

Ещё 2643 пациента выздоровели в Москве после коронавируса

RT на русском 03:16
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Шоу-бизнес

Бывшая жена «рыжего» «Иванушки» выставила на продажу его квартиру

Банкова выставила на продажу квартиру «рыжего», в которой он жил ещё до встречи с ней. Видимо, после развода певец оставил это жилье детям.
Комсомольская правда вчера в 14:43
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Политика

Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России

Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52
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