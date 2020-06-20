Коронавирус
ИзвестияМишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано 20 июня на сайте правительства РФ.
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с чего всё началось
В сообщении кабмина указывается, что продлить электронные больничные могут граждане в возрасте старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции, не перешли на удалённую работу и не находятся в отпуске.RT на русском04:23
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Работающие пенсионеры на самоизоляции смогут продлить электронные больничные
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