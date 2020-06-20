с чего всё началось

Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано 20 июня на сайте правительства РФ.

Гаджеты В каком случае смартфон не нуждается в антивирусе Директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба рассказал, в каком случае на смартфон необходимо устанавливать антивирусное обеспечение, а когда установка антивируса не имеет смысла. 6

Футбол «Локомотиву» отказали в поддержке Болельщики клуба собираются протестовать до конца чемпионата Перед возобновлением чемпионата России по футболу одно из самых влиятельных фанатских объединений «Локомотива» United South объявило, что фактически отказывается от поддержки клуба до конца текущего сезона.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 813

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону. 37

Происшествия Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента Москва, 20 июня 2020, 04:05 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обнародованную в СМИ информацию о мошеннических действиях фирмы в Санкт-Петербурге, посетитель которой скончался после выстрела в голову. 31

Общество Вице-президент США отказался произнести фразу «Black Lives Matter» Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу 6 ABC отказался произносить фразу "Black Lives Matter" и заявил, что все жизни имеют значение.

Культура Концерт на Мамаевом кургане 24 мая увидит вся Россия К концерту ведётся масштабная подготовка – на Мамаевом кургане возвели огромные декорации, а непосредственно 24 июня зрители впервые увидят отреставрированную скульптуру «Родина-мать зовёт!». 45

Футбол Сегодня тульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком» Сегодня в 16:30 по московскому времени состоится поединок 23-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» сыграет со «Спартаком».

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 77

Экономика Правительство расширило список крупных проектов с госучастием Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. 15

Здоровье Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области. 15

Политика США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США. 390

Армия и оружие Американский десантный корабль вошел в Черное море Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на украинское издание «Думская». 79

Общество Демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне Группа демонстрантов снесла с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне, передает NBC Washington.