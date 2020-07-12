Экономика
RT на русскомРаботающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
Читать в источнике
Оценить875
с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газетавчера в 21:40
Подробнее о событии
Показать все источники
«Могут писать заявления». Пенсионерам старше 55 и 60 лет дадут новую выплату от ПФР
Primpress.ruвчера в 15:30
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика
Распад США на несколько государств предрек норвежский эксперт
Норвежский эксперт Пол Стейган предрек распад США на несколько государств, отделиться первыми могут такие штаты, как Алабама, Южная Каролина, Джорджия и Луизиана.
МедиаПоток 07:26
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Политика
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:45
Политика
Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 06:51
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Здоровье
В Минздраве после акций в Хабаровске заявили об опасности митингов
Заявление главного инфекциониста Минздрава прозвучало на фоне акций, которые два дня подряд проходили в Хабаровском крае.
РБК 06:50
Гаджеты
Секретные функции смартфонов на Android и iOS назвали в сети
Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм» назвал несколько секретных «фишек», которые можно без труда отыскать на любом мобильном устройстве.
Live24 03:22
Происшествия
Из-за разгерметизации трубы на Таймыре разлилось более 44 тонн топлива
Более 44 тонн топлива разлилось из-за разгерметизации трубопровода при перекачке авиатоплива на Таймыре в Красноярском крае, сообщается на сайте компании "Норильсктрансгаз".
РИА Новости 07:29
Политика
Песков рассказал о работе Путина во время кризисов
Президент РФ Владимир Путин становится глубоким специалистом во время каждого кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:01
Культура
Стас Михайлов прервал выступление и промок ради рукопожатия Лукашенко
Российский певец Стас Михайлов прервал свое выступление на проходившем на открытом воздухе фестивале «Моя Александрия», чтобы, несмотря на дождь, спуститься со сцены и пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Lenta.ru 07:35
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Песков оценил состояние отношений России и США как «из рук вон плохое»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношения Москвы и Вашингтона как «из рук вон плохие».
RT на русском 07:00
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 10 июля в 20:52
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Происшествия
В Петербурге возбудили дело по факту вооружённого ограбления банка
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту вооружённого ограбления отделения банка в Кировском районе, сообщили в городском главке МВД России.
RT на русском 04:41
Авто
Mercedes боятся проблем с надежностью в гонке
Autosport.com.ru 05:12
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян сбросила 13 кг после родов
Гоар Аветисян, являющаяся одним из лучших и самых известных визажистов России, несколькими днями ранее впервые ощутила радость материнства.
Bimru.ru 03:46
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
ТАСС вчера в 03:02
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
В Apple считают, что поводов для боязни слежки у владельцев MacBook нет, так как ноутбуки снабжены светодиодным индикатором, который загорается всегда, когда камера работает, и активировать FaceTime HD с выключенным светодиодом невозможно.
3DNews вчера в 07:54
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Vprognoze.ru вчера в 14:44
Наука
Роборука помогла понять механизм работы венериной мухоловки
В своей работе, результаты которой опубликованы в журнале PLOS Biology, учёные подчеркнули, что такой механизм позволяет венериной мухоловке ловить не только медленно движущиеся объекты вроде гусениц, но и быстро перемещающихся насекомых вроде мух и комаров.
Популярная механика вчера в 04:23
Здоровье
Что получила Швеция, отказавшись вводить режим изоляции: высокую смертность и никакой реальной экономической выгоды (Business Insider, США) (Business Insider)
В условиях пандемии коронавируса Швеция не вводила официального режима изоляции.
ИноСМИ 07:12
Политика
Илья Гращенков: Москва проспала революцию в Хабаровске
Как обратил внимание российский политолог, «Москва проспала революцию в Хабаровске».
Deita.ru вчера в 06:45
Политика
В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений
Если Украина выйдет из Минских соглашений, это не понравится никому из участников "нормандской четверки", уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская газета 07:33