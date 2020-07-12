Экономика

RT на русскомRT на русскомРаботающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газетавчера в 21:40

Подробнее о событии

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

Коммерсантъ08:14

Работающим пенсионерам скорректируют выплаты с 1 августа

РИА Новости03:56

Работающим пенсионерам скорректируют пенсию

Газета.Ru05:43

В ПФР разъяснили порядок перерасчета для работающих пенсионеров

Московский Комсомолец05:53

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

RT на русском04:27

Работающих пенсионеров с 1 августа ждет прибавка к пенсии

РБК08:07

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газетавчера в 21:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости вчера в 08:26
3,4K
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении произошло столкновение

РИА Новости 09:19
145
Происшествия

Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге» в центре Москвы

Вести.Ru 06:24
15
Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в котором она проживала вместе с Проскуриным.
Pravda.Ru 08:18
8
Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
6
Здоровье

В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
602
Общество

Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru 10:21
2
Происшествия

В самолете, выполнявшем рейс из Хабаровска в Сочи, протек потолок

Байкал24 вчера в 10:24
22
Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Автоспорт

Квят снова отказался встать на колено в знак борьбы с расизмом

Lenta.ru 10:19
Футбол

«Оренбург» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ

"Оренбург" и "Ростов" объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:31
Экономика

Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли

Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%.
РБК 03:00
5
Футбол

«Локомотив» позволил «Уфе» открыть счёт в конце матча 28-го тура РПЛ

«Уфа» открыла счёт в концовке первого тайма матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом».
RT на русском 10:15
1
Политика

Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
RT на русском 08:27
53
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
413
Общество

Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
1,1K
Космос

Новая миссия НАСА VERITAS откроет сокровенные тайны Венеры

AstroNews.ru 08:48
Религия

Папа Римский опечален решением Турции по статусу собора Святой Софии

RT на русском 06:44
4
Футбол

ЦСКА и «Рубин» обрадовали составы на матч 28-го тура РПЛ

Сегодня в Москве состоится матч 28-го тура РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 10:20
Общество

Ubisoft показала тизер Far Cry 6

Компания Ubisoft сегодня показала первый официальный тизер игры Far Cry 6. Что интересно, так это то, что ещё вчера пользователи азиатского магазина PS Store обнаружили скрытую страничку игры с официальным постером и датой релиза.
ITZine.ru вчера в 07:08
44
Футбол

РФС изменил назначение арбитра Лапочкина на матч 28-го тура РПЛ

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), изначально назначенный видеоассистентом на матч «Динамо» — «Крылья Советов» Станислав Васильев будет работать на матче «Краснодар» — «Урал», куда изначально был назначен Лапочкин.
RT на русском 10:38
Политика

Песков: Высказывания Зеленского о роли СССР в ВОВ коробят Путина

Высказывания лидера Украины о роли СССР в ВОВ коробят его коллегу из России. Каждый гражданин для Путина – это священная тема.
Актуальные Новости 09:07
15
Политика

В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку

Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в открытом письме призвала главу государства Владимира Зеленского извиниться перед всеми жителями страны и уйти в отставку.
Газета.Ru 05:49
87
Общество

Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда

Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
7
Происшествия

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области

Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
Газета.Ru 10:07
4
Шоу-бизнес

Звезда Болливуда и «Мисс Мира» Айшвария Рай заразилась коронавирусом

Коронавирус диагностировали у одной из самых известных в мире индийских актрис Айшварии Рай, а также у ее супруга и восьмилетней дочери.
Росбалт 10:23
1
Хоккей

Шесть игроков НХЛ отказались от участия в возобновлении сезона

Шесть игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отказались от участия в рестарте сезона, сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru вчера в 23:50
1
Наука

Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии

Некоторые продукты способствуют нормализации артериального давления и рекомендуются людям с гипертонией.
Вечерняя Москва 02:56
4
Политика

Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса

Что касается иностранцев, то граждане стран "желтой" зоны должны будут следовать такому же порядку, а гражданам государств "красной" зоны въезд в Венгрию временно запрещен.
Российская газета 09:12
Происшествия

СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

RT на русском 10:29
206
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное