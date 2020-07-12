Экономика

RT на русскомRT на русскомРаботающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газета11 июля в 21:40

Подробнее о событии

Кому повысят пенсии с 1 августа?

Рамблер05:07

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

РИА Новости12 июля в 03:56

Работающих пенсионеров с 1 августа ждет прибавка к пенсии

РБК12 июля в 08:07

Бессараб рассказала о дополнительных выплатах работающим пенсионерам с 1 августа

ФАН12 июля в 05:58

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

RT на русском12 июля в 04:27

Стало известно, кому пересчитают пенсии с 1 августа

Парламентская газетавчера в 09:34

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газета11 июля в 21:40
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Политика

Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной

По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24
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Армия и оружие

Число инфицированных военных США на юге Японии достигло 66 человек

Заражение новым коронавирусом диагностировано у 66 американских военнослужащих, проходящих службу в префектуре Окинава на юге Японии, 12 июля сообщает телеканал NHK.
ИА Красная Весна 12 июля в 04:48
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Общество

Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах

13 июля пользователи твиттера рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны журналистов разных СМИ, в том числе Павла Лобкова, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова.
Дождь 08:47
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Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news 08:11
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Происшествия

В Приамурье на стройке ГПЗ выявили нарушения прав мигрантов-строителей

В деятельности подрядной организации «Ренейсанс Хэви Индастрис» выявлен ряд нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.
REGNUM 02:38
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Происшествия

В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе

Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM 17:50
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Экономика

Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу

По словам главы департамента финансовых расследований КГК Юрия Мехмедова, 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка, общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей (около $2 млн).
РБК вчера в 18:25
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
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Энергетика

Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 12:51
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Общество

Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом

В Белоруссии акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу.
Lenta.ru 17:26
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Технологии

Samsung планирует запустить сеть 6G к 2028 году

В следующем году специалисты южнокорейской компании приступят к определению концепции 6G.
Evo-rus.com 13:59
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
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Армия и оружие

Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
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Армия и оружие

Ереван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном

Аргументы и Факты 11:59
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Общество

Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру

Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
Известия 18:05
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Общество

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
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Футбол

Алексей Миранчук рассказал, что изменилось в «Локомотиве» после прихода Николича

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, что изменилось в команде после назначения серба Марко Николича на пост главного тренера.
RT на русском 17:43
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
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Футбол

В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола

Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 08:57
Армия и оружие

Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых

Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
Московский Комсомолец 08:58
Кино

Beat Film Festival поменял даты из-за открытия кинотеатров

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который планировалось провести в онлайн-формате с 21 июля по 2 августа 2020 года, сменил даты проведения.
ИА InterMedia 11:03
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
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Общество

Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден сообщил, что правительство королевства планирует отказаться от оборудования китайской компании Huawei в сетях 5G, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:08
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Игры

Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

REGNUM 12:02
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Общество

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
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Политика

Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии

"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
Здоровье

Мишустина предупредили о возможном дефиците лекарств в России

В Минздраве РФ газете сказали, что сейчас решения комиссии ждут около 170 деклараций на лекарства без маркировки.
URA.Ru 17:59
Общество

ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты

Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
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