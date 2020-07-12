Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Политика Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости. 3,2K

Общество Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах 13 июля пользователи твиттера рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны журналистов разных СМИ, в том числе Павла Лобкова, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова. 407

Автоспорт Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки. 23

Происшествия В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону. 12

Экономика Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу По словам главы департамента финансовых расследований КГК Юрия Мехмедова, 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка, общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей (около $2 млн). 5

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 1K

Футбол Алексей Миранчук рассказал, что изменилось в «Локомотиве» после прихода Николича Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, что изменилось в команде после назначения серба Марко Николича на пост главного тренера.

Футбол В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба.

Армия и оружие Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.

Кино Beat Film Festival поменял даты из-за открытия кинотеатров Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который планировалось провести в онлайн-формате с 21 июля по 2 августа 2020 года, сменил даты проведения.

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 9

Общество Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден сообщил, что правительство королевства планирует отказаться от оборудования китайской компании Huawei в сетях 5G, передает ТАСС. 44

Общество Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона. 3

Политика Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии "В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.