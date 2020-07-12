Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,4K

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Общество Москвичей предупредили о граде и грозе На территории Москвы до конца воскресенье прогнозируется дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 12-17метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице. 96

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 87

Автоспорт Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.

Политика Трамп сообщил о ходе строительства стены на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter о размерах стены, которую Соединенные Штаты возводят на границе с Мексикой, чтобы пресечь нелегальную миграцию и контрабанду. 5

Общество Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30% Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH. 369

Политика Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии и Косово Белград, 12 июля 2020, 16:27 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил о восстановлении диалога Белграда и Приштины под покровительством Евросоюза.

Футбол Форвард «Кристал Пэлас» Заха получил сообщение с расистскими угрозами Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха перед матчем с «Астон Виллой» сообщил, что получил сообщения с оскорблениями на расовой почве.

Здоровье ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости. 17

Общество Ubisoft показала тизер Far Cry 6 Компания Ubisoft сегодня показала первый официальный тизер игры Far Cry 6. Что интересно, так это то, что ещё вчера пользователи азиатского магазина PS Store обнаружили скрытую страничку игры с официальным постером и датой релиза. 44