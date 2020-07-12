Экономика

RT на русскомRT на русскомРаботающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газета11 июля в 21:40

Подробнее о событии

Сенатор рассказала о механизме начисления прибавки для работающих пенсионеров с 1 августа

Экономика сегодня07:42

Кому повысят пенсии с 1 августа?

Рамблер05:07

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газета11 июля в 21:40

Работающих пенсионеров с 1 августа ждет прибавка к пенсии

РБК12 июля в 08:07

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

RT на русском12 июля в 04:27

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

РИА Новости12 июля в 03:56

Издевательская прибавка: как изменятся пенсии в августе

Московский Комсомолецвчера в 13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
202
Экономика

Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства

Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
ФАН 13:01
4
Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 10:16
52
Происшествия

В подмосковных Котельниках загорелся ДК после удара молнии

В подмосковных Котельниках после удара молнии во вторник, 14 июля, загорелся Дом культуры «Дружба».
Известия 13:54
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опубликовала полностью обнаженное фото

Фотография в обнаженном виде опубликована на странице звезды сериала «Скорая помощь» в социальной сети Instagram.
RuNews24.ru 13:22
18
Армия и оружие

Не менее четырёх кораблей НАТО одновременно подошли к Крыму с западной стороны

Avia.pro 11 июля в 17:24
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
3,4K
Спорт

Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012

Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 05:55
1
Наука

Армия США получила эффективный «солнечный» очиститель воды

Армия США нуждается в переносной системе очистки воды, не требующей сложного и тяжелого оборудования.
Популярная механика 08:13
1
Политика

В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы

Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
Известия 14:14
Политика

Байден пообещал перевести все государственные машины на электричество

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил перевести весь государственный автопарк на электричество.
РИА Новости 14:29
Общество

Бэнкси нарисовал граффити на тему коронавируса в метро Лондона

Британский уличный художник Бэнкси вновь нарисовал граффити на тему пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15:00
Политика

ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты

Газета.Ru 11:08
Происшествия

В Краснодаре ливень подтопил 25 участков автодорог

В результате, подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог, две придворовые территории.
REGNUM 10:39
6
Армия и оружие

Армения и Азербайджан заявили о гибели четырех военных на границе

ТК Звезда 09:30
25
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
51
Политика

В Минске ожидают возобновления транспортного сообщения с Россией

Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ходе переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным они обсудили вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.
RT на русском 13:05
85
Политика

В ЛДПР назвали кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

State Duma Russia / via Globallookpress.com Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность временно исполняющего обязанности главы региона должен занять представитель этой же партии.
РЕН ТВ 06:03
1K
Армия и оружие

За сутки 92 российских военных выздоровели от коронавируса

За прошедшие сутки 92 российских военных выздоровели после заболевания коронавирусом, общее число выздоровевших в вооружённых силах достигло 7706.
RT на русском 14:29
24
Авто

Ford представил новый внедорожник Bronco

Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
35
Кино

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Evo-rus.com вчера в 10:20
43
Политика

Член бундестага написал письмо сенаторам США о «Северном потоке — 2»

Председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст отправил ряду американских сенаторов письмо, касающееся санкций в отношении «Северного потока — 2».
RT на русском 11:01
6
Общество

Навальный сообщил о вызове на допрос по делу о клевете

Оппозиционера Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет РФ. Об этом сам политик сообщил в своем Instagram.
Росбалт 07:30
155
Здоровье

Врач назвал четыре признака, при которых срочно нужно звонить в скорую

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что у людей с плохим самочувствием двоякое отношение к медикам.
Вечерняя Москва 10:44
1
Общество

СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни

Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
10
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
138
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
17
Политика

Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

Президент Турции Тайип Эрдоган возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе с Азербайджаном, обвинив ее в провокации с целью создания нового очага напряженности в регионе.
РИА Новости 13:27
44
Политика

Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение об изменении статуса собора Святой Софии является исправлением допущенной в 1934 году исторической ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:20
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное