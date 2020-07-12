Экономика
RT на русскомРаботающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газетавчера в 21:40
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Родители детей от 16 до 18 лет могут получить деньги от государства
Родители несовершеннолетних детей старше 16 лет могут рассчитывать на денежное пособие от государства.
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Причиной эвакуации 141 ребенка в понедельник утром в Южно-Сахалинске стало задымление в здании детского сада "Ромашка".
РЕН ТВ 20:03
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Военное дело 04:55
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ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
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Коммерсантъ 10 июля в 05:16
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АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" готовится к началу строительства межпоселкового газопровода высокого давления до села Елочки в пригороде Южно-Сахалинска, протяженностью 4,64 км. Его завершение позволит обеспечить природным газом жилые дома населенного пункта, а также газифицировать перспективное тепличное хозяйство.
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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что битва под Иловайском является главной военной победой республики.
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Москва перешла к новому этапу снятия ограничений
Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
Известия 18:14
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СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
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В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
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Lenta.ru 20:15
Армия и оружие
Украинские военные применили неизвестное оружие против С-400 в Крыму
Зафиксирована мощная радиоэлектронная атака со стороны Азовского моря на позиционные районы систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С» расположенных на территории Крыма.
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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
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