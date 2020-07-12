Экономика

RT на русскомRT на русскомРаботающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газетавчера в 21:40

Подробнее о событии

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

RT на русском04:27

Работающих пенсионеров с 1 августа ждет прибавка к пенсии

РБК08:07

Бессараб рассказала о дополнительных выплатах работающим пенсионерам с 1 августа

ФАН05:58

В ПФР разъяснили порядок перерасчета для работающих пенсионеров

Московский Комсомолец05:53

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

Коммерсантъ08:14

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

РИА Новости03:56

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газетавчера в 21:40
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Зафиксирована мощная радиоэлектронная атака со стороны Азовского моря на позиционные районы систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С» расположенных на территории Крыма.
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