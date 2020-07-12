Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Общество В Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов. 109

Политика Построено более 50 км трубопровода для переброски воды в Симферополь Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который должен соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму, сообщили в Минобороны России. 43

Экономика Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg. 1

Футбол Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги. 2

Авто Mahle напечатала на 3D-принтере поршни для суперкара Porsche Компания Mahle Aftermarket Europe представила изготовленные по технологии 3D-печати алюминиевые поршни для суперкара Porsche 911 GT2 RS.

Общество В Минске проходит акция несогласных с итогами регистрации кандидатов в президенты Стихийная акция солидарности проходит в центре Минска после того, как Центризбирком Белоруссии отказал во вторник в регистрации в качестве кандидатов в президенты главным оппозиционерам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Экономика Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.

Политика Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости. 3,2K

Общество Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля» В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». 268

Общество Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак. 666

Здоровье Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ «С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации», - заявила представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль. 3

Политика МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. 87

Гаджеты Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android Известно, что Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI, а также Xiaomi Mi A3 входит в программу Android One. 12

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 276

Общество Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня». 24

Политика Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям. 2K

Общество Судью крайсуда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий В августе 2019 года председатель Краснодарского крайсуда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям, отстранив Хахалеву от ведения процессов. 835

Политика Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. 78