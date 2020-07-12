Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Наука Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19 Нидерландские специалисты из Открытого университета и Медицинского центра Эразмус пришли к неожиданным выводам, согласно которым обычная пыльца цветущих растений может способствовать снижению показателей заражаемости коронавирусом. 17

Футбол Дмитрий Баринов рассказал, где хочет продолжить карьеру Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что он хотел бы перебраться в один из сильнейших европейских чемпионатов.

Общество Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. 11

Хоккей «Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".

Общество Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».

Общество В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой Менло-Парк, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp. 6

Политика Трамп заявил, что в США погибает от рук полицейских больше «белых» Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране от рук полицейских больше погибает белокожих граждан, чем темнокожих.

Футбол Фарфан лайкнул пост Семина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк под постом Юрия Сёмина, который призвал гендиректора клуба Василия Кикнадзе уйти из клуба и футбола после неприличного жеста в адрес фанатов. 1

Футбол Фарфан продлил контракт с «Локомотивом» до конца 2020 года Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан достиг соглашения с клубом о продлении контракта на полгода, сообщает перуанский портал Libero.По информации источника, 35-летний форвард может остаться в "Локо" в следующему году в зависимости от результатов.

Общество В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей. 147

Шоу-бизнес Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи. 17

Общество Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса. 2

Кино Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд». 13