Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.

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