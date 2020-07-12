Экономика
RT на русскомРаботающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газетавчера в 21:40
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Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Общество
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В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости 09 июля в 17:12
Общество
Олег Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга
Финансовая газета 10 июля в 12:50
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru 10 июля в 20:33
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Политика
Украинская оппозиция призвала Зеленского уйти в отставку
Украинская оппозиция потребовала от президента Владимира Зеленского ухода в отставку из-за провалов в экономике страны.
BFM.ru 11:12
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru 10:09
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело 10 июля в 04:51
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском вчера в 11:19
Игры
Первые скриншоты игры Watch Dogs Legion попали в Сеть
Игрокам рассказали, как бесплатно скачать Watch Dogs 2. Источники: wallpapersite.com, f1cd.ru 12 июля в 21:00 по Москве начнется раздача игры Watch Dogs 2. Однако первые скриншоты в Сеть попали еще накануне.
HotGeo 10:05
Путешествия
В Белоруссии наблюдают у россиян рост спроса на туры через Минск
Как сообщает Bloomberg, по оценке белорусского туроператора Travel House, доля российских туристов вскоре превысит 40% на рейсах из Белоруссии в Турцию и Египет.
Коммерсантъ 10:24
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Футбол
«Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой»
«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 11:35
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ 10:55
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Происшествия
СМИ сообщили об избиении в Москве молодого человека компанией чеченцев
Говорит Москва 10:54
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
В игре 32-го тура итальянского первенства туринский клуб на своем поле расписал мировую с «Аталантой» со счетом 2:2.Гости открыли счет в матче на 16-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 21:58
Происшествия
В Германии мужчина с луком и стрелами разоружил наряд полиции
Утром в воскресенье на месте появился наряд полиции, однако правоохранителям не только не удалось задержать злоумышленника, у которого нашлись еще и пистолет с ножом, они еще и лишились своего оружия – неведомым образом мужчина забрал у них пистолеты и скрылся в лесу.
Вести.Ru 10:57
Кино
Права на экранизацию трех своих повестей продал Стивен Кинг
Стало известно, что писатель продал права на экранизацию рассказов из сборника «Если кровоточит» (If It Bleeds).
Цензуры.Нет 08:32
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Финансы
На развивающихся рынках наметился приток международных средств
На развивающихся рынках наметился приток международных средств Минувшая неделя ознаменовалась рекордными вложениями в фонды Китая, которые превысили $6,1 млрд — максимум с 2015 года.
Коммерсантъ 11:41