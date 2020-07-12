Экономика
RT на русскомРаботающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газетавчера в 21:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело 10 июля в 04:51
Здоровье
Россиян через несколько дней накроет сильная магнитная буря
Медики советуют принять настойку лимонника тем, у кого снижено давление. В дни магнитной бури рекомендуется хорошо спать.
Актуальные Новости 10 июля в 03:41
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
Lenta.ru 13:14
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия 00:10
Наука
В NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
TV BRICS 10:24
Футбол
ЦСКА — Рубин 1:1
В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с казанским «Рубином».
RT на русском 13:24
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости 11:13
Армия и оружие
Военный лётчик рассказал, как попал под грузинский обстрел на Су-25
Заслуженный военный лётчик РФ Сергей Кобылаш рассказал, как едва выжил во время военного конфликта с Грузией в августе 2008 года.
News.ru 09:54
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
В Германии мужчина с луком разоружил полицейских и сбежал в лес
Стражам порядка не удалось задержать мужчину - "пока не установленным образом" он угрожал полицейским и разоружил их, после чего скрылся в лесу, сообщает полиция.
РИА Новости 10:38
Единоборства
Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Общество
Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе
На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК 13:38
Политика
Скандальный монах Сергий призвал Путина передать ему свои полномочия
Южный Федеральный 13:48
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Футбол
Валерий Карпин кратко прокомментировал итоги матча
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин кратко прокомментировал итоги матча: «Да, 90 минут атаковали, но не хватило свежести мыслей и ног».
ФК Ростов 13:54
Общество
Главред телеканала «Царьград» оштрафована за фейки про SARS-CoV-2
Москва, 12 июля 2020, 14:53 — REGNUM Решение о штрафе на сумму в 120 млн руб. в отношении главного редактор телеканала «Царьград» Дарьи Токаревой за фейковые новости про коронавирусную инфекцию вынес мировой суд Тверского района Москвы.
REGNUM 07:53
Игры
Far Cry 6 — еще одна игра для PlayStation 5 и Xbox Series X
Игра, предположительно, выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X, а также на ПК и консолях текущего поколения.
iXBT.com 04:29
Наука
Переболевшие коронавирусом начали терять антитела
Исследователи в Германии считают, что переболевшие новой коронавирусной инфекцией со временем «теряют» антитела.
Аргументы недели 13:44
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Здоровье
Владимир Уйба рассказал, чего удалось избежать в республике в борьбе с коронавирусом
По словам Владимира Уйбы, республика могла оказаться в очень сложной ситуации с обеспечением коек для ковидных больных.
ИА БНК 14:05
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер вчера в 10:04
Армия и оружие
От коронавируса в России вылечились более 7,5 тыс. военных
Напомним, число новых случаев коронавируса в России выросло за сутки на 6 тыс. 615.
Взгляд.ру 13:26