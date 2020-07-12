Экономика

RT на русскомRT на русскомРаботающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газетавчера в 21:40

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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
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