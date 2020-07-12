Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРаботающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газета11 июля в 21:40

Подробнее о событии

Кому повысят пенсии с 1 августа?

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Стало известно, кому пересчитают пенсии с 1 августа

Парламентская газетавчера в 09:34

На сколько у работающих пенсионеров вырастут пенсии с 1 августа 2020 года?

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Работающих пенсионеров с 1 августа ждет прибавка к пенсии

РБК12 июля в 08:07

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

RT на русском12 июля в 04:27

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

РИА Новости12 июля в 03:56

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газета11 июля в 21:40
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В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

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В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
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Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае

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РИА Новости вчера в 06:24
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Политика

Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

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Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

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Общество

На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ

Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
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Общество

Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден сообщил, что правительство королевства планирует отказаться от оборудования китайской компании Huawei в сетях 5G, передает ТАСС.
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Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
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Общество

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Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Политика

Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
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Экономика

Решетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ

Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
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Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

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Экономика

Производство крахмала, глюкозы и фруктозы под Воронежем могут запустить в 2022 году

Производство крахмала, глюкозы и фруктозы под Воронежем могут запустить в 2022 году „Ъ“ стали известны детали модернизации Калачееского элеватора в Воронежской области для производства кукурузного крахмала за 4,5 млрд руб.
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Футбол

Кокорин назвал «Зениту» условие, при котором подпишет новый контракт

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», выдвинул питерцам несколько условий по продлению контракта.
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Армия и оружие

Азербайджан сообщил об уничтожении огневой точки ВС Армении

Азербайджанские военные уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВС Армении в товузском направлении границы, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
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Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения причин вспышки пневмонии

Эксперты Всемирной организации здравоохранения приедут в Казахстан с целью выяснения причин роста числа заболевших пневмонией.
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Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
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Трамп заявил, что Евросоюз был создан для получения выгоды от США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз был создан, чтобы получать выгоду от США.
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Ученые начали поиски черной дыры в Солнечной системе

Американские ученые начали разрабатывать метод обнаружения черных дыр во внешних областях Солнечной системы.
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Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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Халк подтвердил решение уехать из Китая

Не вызывает сомнений то, что в декабре я свободен, — сказал Халк. Напомним, что бразилец выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
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