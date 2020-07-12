Экономика
RT на русскомРаботающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Читать в источнике
Оценить2,1K
с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 02:54, Ашберн
Общество
«Ростех» запросил почти 6 млрд руб. на цифровизацию ФСИН
С письмом на имя президента России ознакомился «Коммерсантъ». «Ростех» и ФСИН просят выделить деньги по проекту «Цифровая экономика».
Говорит Москва 02:34
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин вчера в 08:11
Игры
Игрок нарисовал карту Найт‑Сити из Cyberpunk 2077 по районам
Cyber.sports.ru вчера в 13:43
Политика
ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты
Газета.Ru вчера в 11:08
Технологии
Huawei хочет потеснить Apple на рынке мобильных приложений
Издание TJ со ссылкой на источник в Huawei накануне опубликовало сообщение о запуске выгодных условий для разработчиков приложений.
RuNews24.ru вчера в 08:09
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Происшествия
Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело
Ранее в «Почте России» говорили о возбуждении уголовное дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ.
РБК 02:42
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport
Под капотом нового Bronco расположился 2,3-литровый двигатель мощностью 270 л.с. Также доступен вариант с 310-сильным мотором объемом 2,7 литра.
Evo-rus.com вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс показал отсылку к «Индиане Джонсу» в «Дэдпуле 2»
Райан Рейнольдс в Instagram опубликовал кадры из фильмов «Дэдпул 2» и «Индиана Джонс».
Popcornnews.ru 01:00
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Футбол
«МАТЧ ТВ» опубликовал видео голов 28 тура
По завершении 28 тура чемпионата России телеканал «МАТЧ ТВ» опубликовал ролик со всеми голами тура. Некоторые из них достаточно эффектны.
Хорошие новости 13 июля в 04:58
Происшествия
Пожарные тушат огонь в жилом доме Петербурга
В Московском районе Петербурга в пятиэтажном жилом доме, по словам очевидцев, раздался взрыв, и начался пожар.
Вести.Ru 02:25
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Единоборства
Основатель UFC не считает Нурмагомедова первым чемпионом из России
ProstoProSport 02:41
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Армия и оружие
Хафтар приготовился к большому сражению с Турцией за ключевой город
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ожидает в ближайшее время большой битвы с силами правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турции за ключевой город Сирт.
Lenta.ru 02:39
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал фейком видео с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал фейком видеозапись, представленную в эфире программы «60 минут», на которой предположительно артист предлагает заплатить полицейскому сразу после аварии.
Rambler News Service вчера в 06:28
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК вчера в 09:47
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news вчера в 10:45
Армия и оружие
Японский танк Type 10 впервые показали изнутри
На 2020 год запланирована поставка батальонного комплекта основных боевых танков Type 10 Силам самообороны Японии.
Популярная механика вчера в 10:30
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Наука
Новосибирские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус
Ученые новосибирского Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН первыми в России сумели получить антитела, способные нейтрализовать коронавирус.
Российская газета 02:05
Происшествия
В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
Технологии
Sony удвоит количество выпущенных PlayStation 5 до конца года (Bloomberg)
По информации Bloomberg, компания намерена выпустить 10 млн консолей – к концу сентября планируется выпустить 5 млн устройств, с октября по декабрь – еще 5. Ранее СМИ сообщали, что Sony хочет произвести от 5 до 6 млн консолей.
Cyber.sports.ru 02:35