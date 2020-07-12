Экономика
RT на русскомРаботающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Читать в источнике
Оценить2K
с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 19:49, Ашберн
Футбол
Капитан все еще верит
Что происходит со "Спартаком", как выходить из кризиса, почему команда из раза в раз повторяет одни и те же ошибки - на эти вопросы в интервью "РГ" ответил капитан и лидер "красно-белых" Георгий Джикия.
Российская газета 11:21
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Происшествия
В Приамурье на стройке ГПЗ выявили нарушения прав мигрантов-строителей
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на стройке газоперерабатывающего завода рабочие одной из подрядных организаций устроили погром в офисе.
REGNUM 02:38
Экономика
Экспортерам нефти Ближнего Востока предрекли мощнейший удар
Самый мощный удар по ВВП предрекли странам-экспортерам нефти, пишет CNBC со ссылкой на данные фонда.
Lenta.ru вчера в 20:13
Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Общество
Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах
13 июля пользователи твиттера рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны журналистов разных СМИ, в том числе Павла Лобкова, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова.
Дождь 08:47
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Спорт
«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова
RT на русском 10:54
Политика
Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает «ужасной» постановку вопроса о том, почему афроамериканцы чаще погибают от рук правоохранителей в США, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:08
Политика
В России отменен карантин для приезжающих из-за рубежа
Граждане России, вернувшиеся из-за рубежа на родину, могут также обойтись без карантина, сдав в течение трех дней после приезда тест на COVID-19 методом ПЦР.
Интерфакс 19:34
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
Армия и оружие
Ереван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном
Аргументы и Факты 11:59
Общество
Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
Daily Storm 07:41
Происшествия
В Хабаровске задержали митингующих у здания правительства края
REGNUM 12 июля в 19:48
Происшествия
Открытое горение на обувном складе в Долгопрудном ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области.
ТАСС 19:16
Политика
Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
Общество
В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, продлен в Приморье до 31 июля.
ТАСС 08:16
Общество
«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа».
Ведомости 17:47
Шоу-бизнес
На развод с мужем после 10 лет брака подала Ирена Понарошку
Супруги прожили вместе 10 лет, в браке у них появилось двое детей - 1,5 и 9 лет.
Live24 07:43
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Peterburg2.ru 12 июля в 08:22
Спорт
Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012
Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru 03:50
Здоровье
Проект детской больницы в читинском лесу направлен в Минздрав РФ – там вырубят 800 сосен
Проектно-сметная документация краевой детской больницы, предполагающая вырубку более 800 сосен на улице Коханского в Чите, направлена в Министерство здравоохранения России; финансирование обещано, вопрос только в сроках строительства.
Чита.Ру 09:30
Общество
За сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
Комсомольская правда 16:09
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Футбол
Фарфан продлил контракт с «Локомотивом» до конца 2020 года
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан достиг соглашения с клубом о продлении контракта на полгода, сообщает перуанский портал Libero.По информации источника, 35-летний форвард может остаться в "Локо" в следующему году в зависимости от результатов.
Soccer.ru 15:23