Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.

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