Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.

Политика Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде. 21

Происшествия Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд. 199

Общество Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов. 167

Происшествия СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом, сообщается на сайте СК РФ.

Общество Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек. 9,2K

Общество Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян Посольство Венгрии в Москве удалило со своей страницы в Facebook пост об открытии границ для россиян с 15 июля. 199

Политика Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса Заслушав доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», Путин подчеркнул, что у российских властей впервые за всю историю страны появился «исторический шанс» в обозримые и понятные сроки кардинально решить жилищный вопрос. 269

Армия и оружие Минобороны усилит защиту Поволжья и Урала «Триумфами» К концу года воинские части на Урале и в Поволжье перевооружат новейшими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 «Триумф».

Общество Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей Сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. 17

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K

Общество В Севастополе за сутки выявили десять носителей коронавируса Севастополь, 13 июля 2020, 11:19 — REGNUM Десять случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 13 июля в пресс-службе правительства города. 15

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 205

Общество ЕГЭ по истории и физике стартовал в Нижегородской области Согласно информации, 2099 участника выбрали ЕГЭ по истории. 3607 детей напишут ЕГЭ по физике. В проведении экзамена задействовано 84 пункта.