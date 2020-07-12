Экономика
РИА НовостиРаботающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
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Политика
Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
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Стоит отметить, что цена на картофель — 60 рублей за кг.
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Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
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Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
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Общество
Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе
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Происшествия
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Напомним, в 2017 году на территорию Пуэрто-Рико, которая официально находится под владением США, обрушился разрушительный ураган, унесший жизни 3 000 человек.
VSE42.RU 03:36
Общество
Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала
В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек.
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Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
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Lenta.ru 11 июля в 19:36
Политика
Путин призвал выбирать между болотом и цифровизацией
Президент России Владимир Путин призвал активнее цифровизировать экономику страны.
Вестник Кавказа 04:39
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Армия и оружие
В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE
В центре столицы Японии размещена вторая линия обороны. В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE.
Piter.tv 01:32
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Общество
Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян
Посольство Венгрии в Москве удалило со своей страницы в Facebook пост об открытии границ для россиян с 15 июля.
Известия 02:52
Политика
Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса
Заслушав доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», Путин подчеркнул, что у российских властей впервые за всю историю страны появился «исторический шанс» в обозримые и понятные сроки кардинально решить жилищный вопрос.
REGNUM 04:18
Армия и оружие
Минобороны усилит защиту Поволжья и Урала «Триумфами»
К концу года воинские части на Урале и в Поволжье перевооружат новейшими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 «Триумф».
URA.Ru вчера в 18:20
Киберспорт
Ubisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla
REGNUM вчера в 16:41
Общество
Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей
Сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
RT на русском 03:22
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Авто
В Китае выпустили компактвэн дешевле Lada Largus в 1,5 раза
Фургончик стоит почти в полтора раза меньше, чем Lada Largus.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Общество
В Севастополе за сутки выявили десять носителей коронавируса
Севастополь, 13 июля 2020, 11:19 — REGNUM Десять случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 13 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM 04:19
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Происшествия
В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
ТАСС вчера в 23:48
Общество
В Югре за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусом
Ханты-Мансийск, 13 июля 2020, 09:17 — REGNUM В Югре за минувшие сутки подтверждены 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:17
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ЕГЭ по истории и физике стартовал в Нижегородской области
Согласно информации, 2099 участника выбрали ЕГЭ по истории. 3607 детей напишут ЕГЭ по физике. В проведении экзамена задействовано 84 пункта.
Newsroom24 02:41
Авто
Aznom Palladium станет одним из самых необычных внедорожников на рынке
Две итальянские компании Camal Studio и Aznom Automotive вознамерились выпустить очень необычный внедорожник под названием Аzпом Palladium.
Letnews.ru вчера в 04:05