Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРаботающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газета11 июля в 21:40

Подробнее о событии

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

Коммерсантъвчера в 08:14

Работающих пенсионеров с 1 августа ждет прибавка к пенсии

РБКвчера в 08:07

Бессараб рассказала о дополнительных выплатах работающим пенсионерам с 1 августа

ФАНвчера в 05:58

В ПФР разъяснили порядок перерасчета для работающих пенсионеров

Московский Комсомолецвчера в 05:53

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

RT на русскомвчера в 04:27

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

РИА Новостивчера в 03:56

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газета11 июля в 21:40
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Политика

Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
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Экономика

Поступил в продажу сахалинский молодой картофель

Стоит отметить, что цена на картофель — 60 рублей за кг.
Сахалин.Инфо 03:55
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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
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Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
REGNUM 01:37
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Общество

Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе

На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК вчера в 13:38
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Происшествия

В месте разлива авиатоплива на Таймыре ввели режим ЧС

Коммерсантъ 01:34
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:32
Политика

Дональд Трамп хотел продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году

Напомним, в 2017 году на территорию Пуэрто-Рико, которая официально находится под владением США, обрушился разрушительный ураган, унесший жизни 3 000 человек.
VSE42.RU 03:36
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Общество

Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала

В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек.
RuNews24.ru вчера в 10:57
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Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
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Политика

Путин призвал выбирать между болотом и цифровизацией

Президент России Владимир Путин призвал активнее цифровизировать экономику страны.
Вестник Кавказа 04:39
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
179
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2,1K
Армия и оружие

В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE

В центре столицы Японии размещена вторая линия обороны. В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE.
Piter.tv 01:32
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Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
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Общество

Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян

Посольство Венгрии в Москве удалило со своей страницы в Facebook пост об открытии границ для россиян с 15 июля.
Известия 02:52
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Политика

Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса

Заслушав доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», Путин подчеркнул, что у российских властей впервые за всю историю страны появился «исторический шанс» в обозримые и понятные сроки кардинально решить жилищный вопрос.
REGNUM 04:18
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Армия и оружие

Минобороны усилит защиту Поволжья и Урала «Триумфами»

К концу года воинские части на Урале и в Поволжье перевооружат новейшими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 «Триумф».
URA.Ru вчера в 18:20
Киберспорт

Ubisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla

REGNUM вчера в 16:41
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Общество

Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей

Сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
RT на русском 03:22
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
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Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
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Авто

В Китае выпустили компактвэн дешевле Lada Largus в 1,5 раза

Фургончик стоит почти в полтора раза меньше, чем Lada Largus.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
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Общество

В Севастополе за сутки выявили десять носителей коронавируса

Севастополь, 13 июля 2020, 11:19 — REGNUM Десять случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 13 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM 04:19
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Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
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Происшествия

В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте

ТАСС вчера в 23:48
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Общество

В Югре за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусом

Ханты-Мансийск, 13 июля 2020, 09:17 — REGNUM В Югре за минувшие сутки подтверждены 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:17
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Общество

ЕГЭ по истории и физике стартовал в Нижегородской области

Согласно информации, 2099 участника выбрали ЕГЭ по истории. 3607 детей напишут ЕГЭ по физике. В проведении экзамена задействовано 84 пункта.
Newsroom24 02:41
Авто

Aznom Palladium станет одним из самых необычных внедорожников на рынке

Две итальянские компании Camal Studio и Aznom Automotive вознамерились выпустить очень необычный внедорожник под названием Аzпом Palladium.
Letnews.ru вчера в 04:05
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