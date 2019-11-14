Экономика
Тульская служба новостейРаботающим пенсионерам снова отказали в индексации выплат
Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в бюджет Пенсионного фонда России. По словам главы ПФР Антон Дроздов, эффект для бюджета вследствие неиндексации выплат в будущем году составит 368 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить150
Подробнее о событии
Показать все источники
Дроздов оценил эффект от отказа индексации выплат работающих пенсионеров
Саминвестор14 ноября в 00:45
Глава ПФР ответил на вопрос о снятии моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Бизнес.Ру14 ноября в 01:27
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Политика
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.
РИА Новости 12:46
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
В товарищеском матче против "Краснодара" - бывшего клуба хавбека - желто-синие потерпели поражение со счетом 0:1.
Газета.Ru 14:17
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости 10:28
Футбол
Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией
17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.
REGNUM 11:02
Политика
В МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине
В МИД России заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году за нарушение российской границы.
RT на русском 12:27
Автоспорт
Ферстаппен выиграл этап Гран-при «Формулы-1» в Бразилии
Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выиграл этап Гран-при "Формулы-1", который прошел в Бразилии.
Газета.Ru 14:14
Армия и оружие
СМИ: британские командиры скрывали преступления своих солдат в Афганистане
РИА Новости 14:23
Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 18:01
Кино
Вышел трейлер нового «Губки Боба» с Киану Ривзом
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован первый трейлер очередной, третьей уже полнометражной анимационной ленты про энергичного и оптимистичного Губку Боба - фильма "Спанч Боб: В бегах" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run).
Российская газета 15 ноября в 07:16
Шоу-бизнес
Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей по Украине
News.ru вчера в 12:52
Армия и оружие
Американские военнослужащие испытали российский танк Т-80У
В Сети появилось видео, на котором военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Комсомольская правда вчера в 04:23
Гаджеты
Бюджетные смартфоны могут быть опасными для пользователей
Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Evo-rus.com вчера в 23:53
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Политика
Ушаков допустил проведение нормандского саммита в 2019 году
Ранее в администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что саммит лидеров стран нормандского формата запланирован на 9 декабря.
RT на русском 06:57
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых кроссоверов в России
Сделав свою собственную выборку, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня 06:48
Политика
В Тбилиси протестующие заблокировали парламент
Газета.Ru 12:35
Происшествия
В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва
В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
RT на русском 12:43
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Газета.Ru 06:29
Футбол
Юрий Семин: «100 миллионов за Миранчуков? Меня эта сумма не удивляет»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» прокомментировал информацию итальянской прессы об интересе к братьям Миранчукам со стороны «Ювентуса» и «Милана».
Спорт-Экспресс 13:42
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Здоровье
The Guardian (Великобритания): сойдет ли компании Гугл с рук хищение медицинских карт 50 миллионов американцев? (The Guardian)
Еще большую тревогу вызывает тот факт, что истории болезни не были деидентифицированы, и, по словам информатора нашего издания, программа вызывает серьезные опасения, в том числе связанные с тем, что некоторые сотрудники скачали истории болезни пациентов.
ИноСМИ 12:14
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 15 ноября в 14:15
Музыка
Анна Нетребко впервые спела на большой сцене вместе с сыном
Грандиозный концерт состоялся в Кремлевском дворце.
Московский Комсомолец 05:48
Политика
В Польше дали Украине совет по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью «Европейской правде», что Украине нужно придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:51
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей.
Газета.Ru 13:54
Общество
Синоптики назвали точное время резкого похолодания в Приморье
Сразу несколько прогностических центров сходятся во мнении, что во второй половине дня понедельника в Приморье резко похолодает.
ВЕСТИ: Приморье 07:22
Общество
Названы наименее вредные сладости
RT на русском вчера в 22:50
Футбол
«Бавария» отказалась продавать Комана в «Манчестер Сити»
По имеющейся информации, в услугах 23-летнего француза был заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, но немецкий клуб отказался даже начинать переговоры о возможном трансфере.
Metaratings 12:50