Экономика
Тульская служба новостейРаботающим пенсионерам снова отказали в индексации выплат
Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в бюджет Пенсионного фонда России. По словам главы ПФР Антон Дроздов, эффект для бюджета вследствие неиндексации выплат в будущем году составит 368 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить150
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава ПФР ответил на вопрос о снятии моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Бизнес.Ру14 ноября в 01:27
Дроздов оценил эффект от отказа индексации выплат работающих пенсионеров
Саминвестор14 ноября в 00:45
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Гаджеты
В Китае назвали лучший смартфон 2019 года
Китайский мобильный оператор Chine Mobile назвал лучший смартфон уходящего года.
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Политика
Песков назвал краеугольным вопрос об особом статусе Донбасса
Участники встречи в «нормандском формате» рассчитывают, что у Киева есть план действий относительно нового закона об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в соцсети после долгого молчания
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания для СМИ.
Кино
Мединский поддержал красивую эротику в кино
Министр культуры России Владимир Мединский, комментируя откровенные сцены в фильме «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Технологии
Хакер взломал сеть Wi-fi в Сапсане за 20 минут по пути из Петербурга
Пользователь «Хабра» keklick1337 написал, как взломал wi-fi поезда «Сапсан» по пути из Петербурга в Москву и получил доступ к данным всех пользователей.
Хоккей
Форвард «Вашингтона» Врана забил буллит в стиле Дацюка
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Политика
В Польше посоветовали Украине, как забрать Крым
Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью украинским СМИ сказал, что поможет Киеву восстановить контроль над Донбассом и забрать у России Крым.
Культура
5 сериалов, сюжет которых захватит так, что оторваться будет невозможно
Страна: США Рейтинг кинопоиска: 7.2 IMDb: 7.5 Жанр: драма, детектив В семье политического деятеля бесследно исчезает 8 летний сын, которого считают убитым.
Политика
Лукашенко предложил России бесплатно давать оружие Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва могла бы передать бесплатно или в аренду оружие белорусским военным, которые в том числе обеспечивают защиту и РФ.
Происшествия
Полиция Гонконга пригрозила протестующим применением боевых патронов
Полиция Гонконга может начать применять боевые патроны против протестующих. Об этом 17 ноября сообщила местная телерадиокомпания RTHK.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
Слова Собчак о Крыме вновь проверят на экстремизм
Футбол
Ван Бастен: «Мне не понравилась вчерашняя игра Нидерландов»
Нидерланды должны были взять инициативу в свои руки.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Общество
Знакомые историка-расчленителя рассказали о его дебошах
Знакомый с историком более 30 лет Дмитрий Матлин рассказал, что Соколов часто неадекватно вел себя под воздействием алкоголя.
Общество
Меган Маркл до сих пор не получила британское гражданство
Жена принца Гарри Меган Маркл до сих пор не получила гражданство Великобритании.
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Кино
Фильм «Джокер» собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов
Картина режиссёра Тодда Филлипса «Джокер» собрала в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов, сообщает Forbes.