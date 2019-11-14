Экономика
Тульская служба новостейРаботающим пенсионерам снова отказали в индексации выплат
Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в бюджет Пенсионного фонда России. По словам главы ПФР Антон Дроздов, эффект для бюджета вследствие неиндексации выплат в будущем году составит 368 миллиардов рублей.
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Дроздов оценил эффект от отказа индексации выплат работающих пенсионеров
Саминвестор14 ноября в 00:45
Глава ПФР ответил на вопрос о снятии моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Бизнес.Ру14 ноября в 01:27
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Общество
Антиамериканские демонстрации в Греции переросли в массовые беспорядки
Российская газета 15:44
Футбол
«Получите прямо на поле, братцы»: Уткин ответил украинцу
Русско-украинская война комментаторов назревает в соцсетях. Журналист Василий Уткин заявил, что украинцы «получат прямо на поле».
Рамблер 09:08
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В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM 11:04
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Наставник «Локомотива» просит отстранить члена комитета по этике РФС
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин призвал отстранить члена комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрея Созина из-за его слов в адрес Алексея Миранчука.
Газета.Ru 16:19
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Политика
Трамп пообещал Ким Чен Ыну скорую встречу
Президент США Дональд Трамп призвал северокорейскому лидера Ким Чен Ына поскорее достичь договоренностей по денуклеаризации и заявил, что они скоро увидятся.
Газета.Ru 13:08
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
РБК 14:59
Армия и оружие
СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане
Коммерсантъ 15:15
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Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Sportbox.RU 15:55
Политика
Жители регионов Грузии примут участие в акциях протеста в Тбилиси
Представители и сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» из регионов 17 ноября утром направились в Тбилиси для того, чтобы принять участие в масштабной акции протеста, запланированной в центре столицы.
REGNUM 04:56
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Энергетика
Старт земельной реформы, экономика замедлилась, цены на газ растут. Главное в экономике Украины с 9 по 15 ноября
Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю Цена на газ для населения пошла вверх В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, составит 4899 грн (12951 руб.) за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки.
Украина.ру 15 ноября в 08:59
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Газета.Ru 09:26
Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты 15 ноября в 11:14
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Известия вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Футбол
Люксембург — Португалия 0:2
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Люксембурга в отборочном турнире Евро-2020.
Спорт-Экспресс 10:50
Здоровье
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Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
РИА Новости 02:29
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru 05:29
Армия и оружие
Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии
Avia.pro вчера в 19:07
Футбол
Симон Миньоле: «Алиссон был бы основным, даже если бы забивал в свои ворота. Поэтому я ушел из „Ливерпуля“»
Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле рассказал, почему решил покинуть «Ливерпуль».
Sports.ru 15:48
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СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Газета.Ru вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»
Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня».
Пятый канал вчера в 16:01