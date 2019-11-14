Экономика

Тульская служба новостейТульская служба новостейРаботающим пенсионерам снова отказали в индексации выплат

Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в бюджет Пенсионного фонда России. По словам главы ПФР Антон Дроздов, эффект для бюджета вследствие неиндексации выплат в будущем году составит 368 миллиардов рублей.
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Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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