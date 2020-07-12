Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат. Перерасчет начнется с 1 августа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). В фонде сообщили, что размер максимальной прибавки составит 279 рублей, и напомнили, как она высчитывается.

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