Экономика
Lenta.ruРаботающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат
Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат. Перерасчет начнется с 1 августа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). В фонде сообщили, что размер максимальной прибавки составит 279 рублей, и напомнили, как она высчитывается.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
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Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13 июля в 08:51
Общество
Мединский допустил перенос шествия «Бессмертного полка»
Москва, 15 июля 2020, 13:11 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, может быть отложено, такое решение обсуждается.
REGNUM 06:11
Экономика
Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 04:23
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
Происшествия
Мужчину сочли мертвым и отказались выпускать из морга в Колумбии
Медики одной из больниц города Сукре в Колумбии установили смерть 67-летнего пациента медучреждения и отказались воспринимать слова его родственников, утверждавших обратное.
Известия 05:21
Общество
Названы регионы с наименьшим темпом прироста заболеваемости COVID-19
Наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе.
RT на русском 03:58
Общество
Более 450 стартовых площадок по программе реновации утвердили в Москве
Всего утверждено 453 стартовые площадки для строительства домов общей площадью 6,9 миллиона квадратных метров, — говорится в сообщении официального сайта мэра Москвы.
Вечерняя Москва 03:53
Здоровье
Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19
Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт вчера в 10:23
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Происшествия
Из горящей квартиры на юге Петербурга спасли женщину с ожогами
Российская газета 02:54
Финансы
Рубль слабо растет по отношению к доллару и евро
Рубль незначительно растет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Так, курс доллара в начале торгов снизился на 0,18%, до 70,74 руб.
Газета.Ru 03:17
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Здоровье
Обнинскую КБ №8 модернизируют в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Если региональные медучреждения решают эти проблемы в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", то все клиники, которые входят в систему ФМБА на территориях, не принимают участия на сегодняшний день в данном национальном проекте.
ГТРК Калуга 05:56
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ вчера в 08:22
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Политика
Свидетель крушения Boeing MH17 даст показания в суде под присягой
Южный Федеральный 02:49
Общество
Вырос средний тестовый балл на ЕГЭ-2020 по географии и литературе
Доля непреодолевших минимальный порог сократилась на 1,16% и составила немногим менее 5%. ЕГЭ по литературе: Доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов, увеличилась на 4,6%. Средний тестовый балл вырос по сравнению с 2019 годом 2,9 балла.
Интермонитор.ру вчера в 20:39
Общество
В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов
В начале июня ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи для более 11 млн абонентов в среднем на 10% в период пандемии, обязав оператора вернуть цены к уровню 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней.
ТАСС 13 июля в 03:24
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada.
Новые автомобили вчера в 03:07
Политика
Китай подверг критике США за позицию по Южно-Китайскому морю
Согласно сообщению диппредставительства, Китай защищает свои права и интересы в море, территориальный суверенитет, позиция страны по Южно-Китайскому морю всегда была последовательной и четкой.
МонаВиста 05:08
Наука
Созданы датчики здоровья, которые наносятся на кожу простым карандашом
Инженеры из Университета Миссури разработали простой способ нанесения на кожу устройства для мониторинга показателей здоровья в режиме реального времени.
Популярная механика вчера в 06:23
Армия и оружие
Самолеты Ил-26 привлечены к тушению пожаров в Ульяновской области
Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 помогают тушить природные пожары в Ульяновской области.
Политическая Экспертиза 03:33
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Компания Nissan представила свой первый электрический кроссовер Ariya.
Автоновости дня 03:32
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30