Экономика
КоммерсантъРаботающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии
С 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, напомнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России. Максимальная прибавка составит 279 руб. Перерасчет пенсий неработающим пенсионерам — не традиционная индексация.
Читать в источнике
Оценить2,1K
с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
РИА Новости 04:44
Политика
ВР приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
В ходе второго чтения Верховная Рада Украины приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса на территории страны.
Live24 вчера в 06:33
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Общество
Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции
Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Гаджеты
Спецификация DDR5 SDRAM утверждена: ждём DDR5-4800, DDR5-6400 и далее
Утверждение спецификации DDR5 профильным отраслевым комитетом открывает новому стандарту путь на рынок, и можно ожидать, что первые системы с DDR5 SDRAM появятся уже в следующем году.
3DNews вчера в 19:35
Происшествия
Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:25
Общество
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов на связь
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против мобильного оператора Tele2 за необоснованное повышение тарифов на связь во время пандемии.
Коммерсантъ 06:18
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили 00:03
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
Политика
Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии
Всего в выборам президента Белоруссии допущены 5 кандидатов: Лукашенко, Канопацкая, Дмитриев, Черечень и Тихановская.
Взгляд.ру вчера в 06:44
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Технологии
Россиянам дали советы по безопасному использованию мобильного банка
Для взлома мобильного банка злоумышленники используют два способа – звонят жертве под видом сотрудника финансовой организации с целью получения персональных данных или предлагают установить вредоносные программы.
Evo-rus.com 02:59
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Футбол
Тренер призвал игроков «Локомотива» купить квартиру семье Самохвалова
Тренер академии московского "Локомотива" Игорь Дрыков призвал игроков основного состава команды перечислить деньги на приобретение квартиры для семьи футболиста "Казанки" Иннокентия Самохвалова, который умер в апреле.
РИА Новости 05:00
Общество
В ГД внесли законопроект о санкциях за призывы к отчуждению территорий
Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок к Конституции депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:50
Футбол
Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Российская газета 06:39
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля
Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 06:10
Политика
Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге
Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
РБК 00:23
Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге
Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на Судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
Взгляд.ру 06:48
Политика
Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
РИА Новости 06:55
Экономика
Американская нефть столкнулась с новым врагом
Главные американские банки стали новым врагом для национального нефтегазового сектора, который из-за снижения цен в период пандемии коронавируса оказался в глубоком кризисе, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru 06:07
Происшествия
В Ставрополье пенсионерка избила развратников доской
Как уточняет местное издание «Регион Online», тетя Ирина была возмущена инцидентом ещё и потому, что сластолюбцы развлекались прямо под окнами её квартиры.
Хакасия-Информ 05:57
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 13 июля в 18:24