Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаботающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат

Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат. Перерасчет начнется с 1 августа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). В фонде сообщили, что размер максимальной прибавки составит 279 рублей, и напомнили, как она высчитывается.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Как ранее сообщал Пенсионный фонд России, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тысяч россиян.
Российская газета11 июля в 21:40

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«Не поддаётся логике»: Чиновники сами не знают, как насчитываются пенсионные баллы, заявил Пронько

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Рамблервчера в 05:07
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Политика

В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории

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Происшествия

На Кубани подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 15 июля 2020, 11:07 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе.
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Общество

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Ведомости 04:14
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Экономика

Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 04:23
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Происшествия

«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
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Происшествия

В нижегородском озере нашли тело женщины со связанными руками

В водоеме в Малышевских гривах Автозаводского района Нижнего Новгорода нашли труп женщины, у которой были связаны конечности.
Российская газета вчера в 05:36
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Гаджеты

Спецификация DDR5 SDRAM утверждена: ждём DDR5-4800, DDR5-6400 и далее

Утверждение спецификации DDR5 профильным отраслевым комитетом открывает новому стандарту путь на рынок, и можно ожидать, что первые системы с DDR5 SDRAM появятся уже в следующем году.
3DNews вчера в 19:35
Политика

В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны

Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны.
Известия 05:35
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Общество

В России разрешили транзитную перевозку санкционных товаров

С сегодняшнего дня открылся запрещенный ранее транзит санкционных товаров через Россию на автомобильном и железнодорожном транспорте.
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Общество

Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова

Московский Комсомолец 04:04
Общество

Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией

Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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Общество

Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка".
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Армия и оружие

Американский генерал предложил объявить России полномасштабную войну

Американский генерал предложил объявить России полномасштабную войну.
Piter.tv 03:57
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Наука

В России впервые выделили антитела против коронавируса

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Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

Газета.Ru 02:39
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Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

Девушка была на восьмом месяце беременности. Такой информацией делится новостное издание Радио «Комсомольская правда».
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Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

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Общество

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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
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Хоккей

Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ

Ежегодная премия «Тед Линдсей Эворд» предполагает выбор самого лучшего игрока сезона, за которого голосуют сами хоккеисты.
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Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
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ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
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Интерфакс вчера в 16:56
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Вандерсон: я переживаю особый момент в карьере

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал своё выступление в чемпионате России.
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