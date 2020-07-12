Как ранее сообщал Пенсионный фонд России, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тысяч россиян.

с чего всё началось

Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат. Перерасчет начнется с 1 августа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). В фонде сообщили, что размер максимальной прибавки составит 279 рублей, и напомнили, как она высчитывается.

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