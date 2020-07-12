Экономика
Lenta.ruРаботающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат
Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат. Перерасчет начнется с 1 августа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). В фонде сообщили, что размер максимальной прибавки составит 279 рублей, и напомнили, как она высчитывается.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
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Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Общество
Мишустин объявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России
Обстановка с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшается, пик заболеваемости пройден.
RT на русском 07:21
Общество
В ГД внесли законопроект о санкциях за призывы к отчуждению территорий
Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок к Конституции депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:50
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
РИА Новости 04:44
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,08% - до 70,915 рубля, курс евро снизился на 0,02% - до 80,49 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС вчера в 05:38
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
На заводе "Автотор" в Калининграде стартовал серийный выпуск нового седана бизнес-класса Kia K5, который сменит Kia Optima на российском рынке.
Новые автомобили 05:10
Политика
Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
РИА Новости 06:55
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Кино
Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»
Герой Вина Дизеля Доминик Торетто может умереть в десятой, финальной части кинофраншизы «Форсаж», сообщает портал We Got This Covered.
Профиль 06:36
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Происшествия
Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия
У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
Армия и оружие
Российские военные вертолеты появились на границе Армении и Турции
В районе армяно-турецкой границы заметили вертолеты 102-й базы Вооруженных сил России в Гюмри.
Lenta.ru 06:23
Технологии
Phison продаст Kingston Technology акции совместного предприятия
Компания Kingston Technology сегодня объявила, что компания Phison продаст ей свои акции в совместном предприятии Kingston Solutions Inc (KSI).
iXBT.com 06:47
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com 02:50
Общество
Фармацевты предупредили о возможном дефиците лекарств из-за маркировки
Крупнейшие фармацевтические объединения предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможной нехватке лекарств в стране из-за маркировки и попросили обеспечить максимально простые условия для ввоза фармпродукции, произведенной до 1 октября, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 05:58
Здоровье
Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
За сутки еще у 246 человек подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели еще 124 человека, 6 — скончались, в том числе 3 человека от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:15
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 13 июля в 21:36
Общество
Возраст молодежи в РФ могут увеличить с 30 до 35 лет
Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 лет до 35 лет.
Российская газета 04:34
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Футбол
Аршавин назвал победу над нынешним «Спартаком» заурядным событием
«Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием», — сказал экс-игрок. Ранее Аршавин заявил, что считает себя «трусом» и «слабаком».
ProstoProSport 07:08
Политика
Китай подверг критике США за позицию по Южно-Китайскому морю
Согласно сообщению диппредставительства, Китай защищает свои права и интересы в море, территориальный суверенитет, позиция страны по Южно-Китайскому морю всегда была последовательной и четкой.
МонаВиста 05:08
Футбол
Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Российская газета 06:39
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Блогерша Николь Тея скоропостижно скончалась на восьмом месяце беременности. Темнокожей звезде Инстаграма было 24 года.
Вечерний курьер 02:40