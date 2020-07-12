Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаботающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат

Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат. Перерасчет начнется с 1 августа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). В фонде сообщили, что размер максимальной прибавки составит 279 рублей, и напомнили, как она высчитывается.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газетавчера в 21:40

Подробнее о событии

Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат

Lenta.ru06:57

В ПФР напомнили о корректировке пенсий работающих пенсионеров

RT на русском04:27

Бессараб рассказала о дополнительных выплатах работающим пенсионерам с 1 августа

ФАН05:58

В ПФР разъяснили порядок перерасчета для работающих пенсионеров

Московский Комсомолец05:53

Работающим пенсионерам скорректируют пенсию

Газета.Ru05:43

В ПФР напомнили о перерасчете выплат работающим пенсионерам

РИА Новости03:56

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газетавчера в 21:40
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Обезжиренные кисломолочные продукты Эндокринолог и диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса Ирина Татарникова объясняет — такие продукты обезжиривают на производстве, и их вес от этого уменьшается.
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В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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В России выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом

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Греческий министр иностранных дел Никос Дендиас заявил, что решение Турции по изменению статуса собора Святой Софии в Стамбуле является мировой проблемой, а не проблемой греко-турецких отношений.
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

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Политика

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Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

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Политика

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Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
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Происшествия

По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
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Происшествия

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Коммерсантъ 06:41
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Армия и оружие

В Китае рассказали, чем Россия может победить США в войне

Аналитики китайского портала Sohu «проработали» на своих страницах сценарий конфликта между США и Россией и, учитывая оружейные возможности обеих стран, представили, кто будет более удачлив в атаке.
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Разлив авиационного топлива в результате разгерметизации трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу" (входит в "Норникель"), в Таймырском округе Красноярского края составил около 44,5 тонн, говорится в сообщении компании.
ТАСС 05:25
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Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 10:49
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Общество

В Калининградской области от коронавируса умер 70-летний мужчина

В Калининградской области от коронавируса умер 70-летний мужчина.
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Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев

Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
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Политика

Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России

Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
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С призывом странам ЕС ввести санкции против России за массовую кибератаку на германский бундестаг 5 лет назад выступило правительство Германии, 12 июля сообщает агентство DPA.
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С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Волгоградской области выявлено 7 240 человек, из которых 3 836 уже выздоровели.
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Армия и оружие

В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
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