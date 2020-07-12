Экономика
Lenta.ruРаботающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат
Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат. Перерасчет начнется с 1 августа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). В фонде сообщили, что размер максимальной прибавки составит 279 рублей, и напомнили, как она высчитывается.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газетавчера в 21:40
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Лучше отказаться совсем: диетологи назвали псевдополезные продукты — их обожают худеющие и мамы
Обезжиренные кисломолочные продукты Эндокринолог и диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса Ирина Татарникова объясняет — такие продукты обезжиривают на производстве, и их вес от этого уменьшается.
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Звезда Болливуда Амитабх Баччан госпитализирован с коронавирусом
Индийский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом, его госпитализировали.
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В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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Lenta.ru 05:42
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В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем»
В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.
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В России выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 84 российских регионах выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:46
Политика
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Греческий министр иностранных дел Никос Дендиас заявил, что решение Турции по изменению статуса собора Святой Софии в Стамбуле является мировой проблемой, а не проблемой греко-турецких отношений.
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Политика
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Газета.Ru вчера в 06:40
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия вчера в 06:20
Политика
Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом
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РБК 06:51
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Армия и оружие
В Китае рассказали, чем Россия может победить США в войне
Аналитики китайского портала Sohu «проработали» на своих страницах сценарий конфликта между США и Россией и, учитывая оружейные возможности обеих стран, представили, кто будет более удачлив в атаке.
Shraibikus News 05:55
Происшествия
На Таймыре из-за прорыва трубы вытекло около 44,5 тонн топлива
Разлив авиационного топлива в результате разгерметизации трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу" (входит в "Норникель"), в Таймырском округе Красноярского края составил около 44,5 тонн, говорится в сообщении компании.
ТАСС 05:25
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Коммерсантъ вчера в 10:49
Общество
В Калининградской области от коронавируса умер 70-летний мужчина
В Калининградской области от коронавируса умер 70-летний мужчина.
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Общество
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Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru 10 июля в 08:12
Политика
Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России
Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
URA.Ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм объявил о свадьбе с дочерью миллиардера
Выбор Бруклина пал на 25-летнюю актрису Николу Пельтц, известной к которой пришла по съёмкам в двух частях «Трансформеров».
OvideO.ru 07:01
Политика
Германия призвала Евросоюз наказать Россию за кибератаку на бундестаг
С призывом странам ЕС ввести санкции против России за массовую кибератаку на германский бундестаг 5 лет назад выступило правительство Германии, 12 июля сообщает агентство DPA.
ИА Красная Весна 05:56
Шоу-бизнес
Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой
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Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
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Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
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Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 июля в 23:29