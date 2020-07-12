Экономика
МИР 24Работающим пенсионерам в России с 1 августа пересчитают выплаты
В России с 1 августа работающим пенсионерам скорректируют пенсии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд. В 2019 году в стране трудились около 14 миллионов пенсионеров. Ежегодно выплаты могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
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