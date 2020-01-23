Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаВ Конституции зафиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам

Индексацию пенсий работающих пенсионеров закрепят в Основном законе страны, заявила на пленарном заседании Госдумы сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
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Талия Хабриева
Не только повышается юридическая защита, речь идет о стабильности социального стандарта. Соединяется обладание правом и социальным благом. Причем само правило сформулировано без изъятия, и вопрос только к конкретизации порядка федеральным законом. Так что ответ — индексируется.
— Талия Хабриева, учёныйREGNUM 02:48
с чего всё началось

Хабриева: поправка к Конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров

Поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в четверг в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.
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