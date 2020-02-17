Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внес в Государственную Думу орловский сенатор Василий Иконников. Такой механизм действовал в России до 2016 года.

Фигурное катание Плющенко советует Медведевой завершить карьеру Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посоветовал Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.

Здоровье Названо лекарство против коронавируса В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.

Футбол Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала» Сообщается, что контракт подписан на шесть месяцев. ☄🤟🏻👍🏻Юрий Лодыгин — вратарь «Арсенала» Контракт с 29-летним футболистом подписан до окончания текущего сезона.

Экономика В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир» В декабре 2018 года правительство приняло постановление, согласно которому переход на карты «Мир» распространили также и на пенсионеров, получающих выплаты по линии МВД, Минобороны, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной гвардии.

Гаджеты Okko презентовал 4K-приставку для телевизора Онлайн-кинотеатр Okko представил консоль Smart Box — 4К-медиаприставку, оснащенную голосовым поиском, которая может превратить телевизоры без поддержки функции Smart TV в медиацентр.

Экономика Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.

Авто Двигатель Lada Granta стал мощнее Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.